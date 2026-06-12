Beth Mead unterschreibt Dreijahresvertrag bei Manchester City

Der Star der englischen Frauen-Nationalmannschaft, Beth Mead, ist offiziell Spielerin von Manchester City geworden. Die Stürmerin, deren Abschied vom Arsenal FC letzten Monat bekannt wurde, hat einen Dreijahresvertrag bei ihrem neuen Verein unterzeichnet. Nach neun Jahren in Nordlondon, in denen sie alle möglichen Titel gewann, schlägt Mead nun ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf und wird wieder mit ihrer Partnerin Vivianne Miedema zusammenspielen. Dies berichtet Goal.com .

Manchester City holte in der vergangenen Saison das „Double“ aus Women's Super League und FA Cup. Sportdirektorin Therese Sjogran betonte, dass die Ankunft einer erfahrenen und hochklassigen Spielerin wie Beth Mead das Team weiter stärken werde. Ihrer Meinung nach ist Meads Erfahrung in großen Turnieren für die Teilnahme des Vereins an der Champions League von entscheidender Bedeutung.

Über ihren Wechsel sagte Beth Mead, dass der Spielstil von Manchester City perfekt zu ihr passe und ihr die Entscheidung nach einem Gespräch mit dem Trainer leichtgefallen sei. „City hat in der letzten Saison unglaubliche Ergebnisse erzielt, und ich bin stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein. Ich glaube, dass ich hier mein Spiel auf ein neues Level heben kann“, sagte die englische Flügelspielerin.

In der neuen Saison wird der Konkurrenzkampf im Kader von Manchester City voraussichtlich zunehmen. Trotz talentierter Spielerinnen wie Lauren Hemp, Aoba Fujino und Mary Fowler war eine Kadererweiterung aufgrund der Champions-League-Teilnahme notwendig. Cheftrainer Andree Jeglertz hat nun mehr Möglichkeiten zur Rotation in der Offensive.