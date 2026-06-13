Mbappé sagt, er sei bereit, mit Frankreich Weltmeister zu werden, auch ohne Tore zu schießen

Kylian Mbappé, der Anführer der französischen Nationalmannschaft, äußerte sich vor der Weltmeisterschaft. Obwohl persönliche Rekorde und Tore für den 26-jährigen Stürmer wichtig sind, betonte er, dass das Hauptziel der Gewinn der Meisterschaft mit dem Team sei.

In einem Interview mit M6 sagte Mbappé, er wäre bereit, kein einziges Tor zu erzielen, wenn Frankreich dafür die Weltmeisterschaft gewinnen würde. Diese Worte zeigen, dass der Spieler den Teamerfolg über persönliche Statistiken stellt.

„Wenn es die Möglichkeit gäbe, das Turnier ohne ein einziges Tor zu gewinnen, würde ich zustimmen. Ich wäre der Erste, der die Feierlichkeiten beginnen würde“, sagte Mbappé.

Für den französischen Anführer wird dieses Turnier eine weitere große Prüfung. Er hat sich bereits bei Weltmeisterschaften bewiesen, in entscheidenden Spielen getroffen und ist zu einer der wichtigsten Figuren der Nationalmannschaft geworden. Doch diesmal möchte Mbappé den Fokus nicht nur auf sich selbst, sondern auf das gesamte Team legen.

Er sagt, dass die Teilnahme an der Weltmeisterschaft an sich schon ein großes Glück sei. Gleichzeitig sieht er es als eine seiner Aufgaben an, jungen Spielern zu helfen, insbesondere auf mentaler Ebene.

„Ich bin sehr froh, an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen. Jungen Spielern zu helfen, besonders mental, ist mir wichtig“, sagte der französische Stürmer.

Diese Worte bedeuten auch, dass sich Mbappés Status in der Nationalmannschaft geändert hat. Er ist nicht mehr nur ein schneller und treffsicherer Stürmer, sondern ein Anführer für die Jugend, eine wichtige Persönlichkeit in der Kabine und ein Spieler, der den Druck eines großen Turniers gut kennt.

Mbappé hat bisher 12 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Das ist ein sehr hohes Ergebnis. Der Rekord für den besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften gehört dem ehemaligen deutschen Stürmer Miroslav Klose, der insgesamt 16 Tore erzielte.

Obwohl sich der französische Star diesem Rekord nähert, äußerte er sich gelassen dazu. Er gab zu, dass es schön sei, zu den besten Torschützen zu gehören, sagte aber, dass der Prozess, Geschichte zu schreiben, noch andauere.

„Zu den besten Torschützen zu gehören, ist ein schönes Gefühl. Aber die meisten von ihnen sind viel älter. Natürlich möchte ich auch weiterhin Geschichte schreiben“, fügte Mbappé hinzu.

Tatsächlich stehen Mbappé beide Wege offen: Er kann sowohl persönliche Rekorde anstreben als auch mit Frankreich erneut die Weltmeisterschaft gewinnen. Doch seine heutige Aussage hat eines deutlich gemacht: Für den Spieler steht die Teammeisterschaft über jeder persönlichen Statistik.

Die französische Nationalmannschaft gilt wieder als einer der Hauptfavoriten bei der Weltmeisterschaft. Der Kader verfügt sowohl über erfahrene Spieler als auch über Vertreter der neuen Generation. Mbappés Führung könnte ein großer Vorteil für dieses Team sein.

Bei großen Turnieren werden von Starspielern immer Tore und entscheidende Aktionen erwartet. Aber manchmal ist es für eine Meisterschaft wichtig, nicht nur Tore zu schießen, sondern das Team zu inspirieren, den Jungen Vertrauen zu geben und in schwierigen Situationen voranzugehen. Mbappé scheint bereit zu sein, genau diese Rolle zu übernehmen.

Die französischen Fans erwarten von ihm weitere großartige Spiele und historische Momente. Egal ob Mbappé trifft oder nicht, wenn Frankreich am Ende Weltmeister wird, besteht kein Zweifel, dass er, wie er selbst sagte, als Erster die Feierlichkeiten beginnen wird.