Newcastle auf Torwartsuche: James Trafford wieder im Fokus

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Newcastle auf Torwartsuche: James Trafford wieder im Fokus

Newcastle United Trainer Eddie Howe hat sein Interesse an Manchester City Torhüter James Trafford erneuert, um den Kader grundlegend zu erneuern. Nachdem die „Magpies“ den englischen Nationalspieler im letzten Sommer nicht verpflichten konnten, bereiten sie nun ein neues Angebot für den Spieler vor, der im Etihad Stadium kaum Spielpraxis erhält. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut The Athletic hat die Führung von Newcastle Kontakt zu Manchester City aufgenommen, um ihr Transferinteresse an Trafford zu bekunden. Der 23-jährige Torhüter wechselte in der letzten Saison von Burnley nach Manchester, kam jedoch in allen Wettbewerben nur auf 17 Einsätze. Daher ist der Spieler offen für einen Wechsel zu einem anderen Verein.

Trafford kam ursprünglich mit dem Versprechen nach Manchester, unter Pep Guardiola die Nummer eins zu werden. Nachdem der Premier-League-Gigant jedoch überraschend Gianluigi Donnarumma verpflichtete, landete der englische Schlussmann auf der Bank. Da er derzeit bei der Nationalmannschaft ist, will er eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft nach dem Turnier treffen.

Eddie Howe arbeitet aktiv an der Verstärkung der Defensive. Der Verein hat bereits den 20-jährigen Ewen Jaouen aus Reims verpflichtet. Sollte der Trafford-Transfer gelingen, könnte dies das Ende für die aktuelle Nummer eins, Nick Pope, bedeuten. Newcastle möchte den Transfer vor Beginn der Saisonvorbereitung abschließen.

James Trafford befindet sich derzeit mit der englischen Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel in den USA. Er steht zusammen mit Jordan Pickford und Dean Henderson im WM-Kader. Newcastle versucht, die Verhandlungen zu beschleunigen, um keine Zeit zu verlieren, andernfalls muss der Verein andere Kandidaten in Betracht ziehen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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