Jaloliddin Masharipov spricht über seine Verletzung: „Jetzt ist alles gut“

Der Flügelspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Jaloliddin Masharipov, äußerte sich zu seiner Verletzung, dem Genesungsprozess und seinem Zustand vor der Weltmeisterschaft. Der erfahrene Spieler betonte, dass das Problem, das ihn in den letzten Tagen beunruhigte, keinen Grund zur ernsthaften Sorge darstelle und er sich jetzt deutlich besser fühle.

In einem Interview mit Championat Asia erklärte Masharipov, dass er erneut Schmerzen im Zusammenhang mit einem Bandscheibenvorfall hatte. Laut dem Spieler ist die Situation jedoch unter Kontrolle und der Genesungsprozess verläuft positiv.

„Der Bandscheibenvorfall hat mich zu diesem Zeitpunkt gestört. Jetzt ist alles gut. Gott sei Dank ist es vorbei“, sagte Masharipov.

Für die Fans der Nationalmannschaft ist diese Nachricht sehr wichtig. Jaloliddin Masharipov gilt als einer der erfahrensten, technisch versiertesten und entscheidungsfreudigsten Spieler Usbekistans. Besonders vor der Weltmeisterschaft ist die Gesundheit jedes Leistungsträgers für das Team von großer Bedeutung.

Masharipov gab bekannt, dass er derzeit im Fitnessstudio arbeitet, um seine körperliche Verfassung wiederherzustellen und seinen Körper an die allgemeine Belastung anzupassen. Er erwähnte, dass er plant, bald wieder am Mannschaftstraining teilzunehmen.

„So Gott will, werde ich übermorgen wieder am Gruppentraining teilnehmen. Ich trainiere derzeit im Fitnessstudio und durchlaufe den Anpassungsprozess. Übermorgen beginnt das allgemeine Training“, sagte der Flügelspieler.

Diese Worte zeigen, dass für Masharipov kein ernsthaftes Risiko besteht. Die Rückkehr des Spielers ins Mannschaftstraining ist auch für das Trainerteam eine gute Nachricht, da die gemeinsame Arbeit für die taktische Vorbereitung und den Teamgeist vor einem großen Turnier entscheidend ist.

Jaloliddin Masharipov merkte auch an, dass dies kein neues Problem für ihn sei. Ihm zufolge leidet er seit 5-6 Jahren unter dem Bandscheibenvorfall. Der Spieler stand trotz ähnlicher Schmerzen bereits in der Vergangenheit für die Nationalmannschaft auf dem Platz.

„Diese Krankheit habe ich seit 5-6 Jahren. Schon vor 3 Jahren, als wir in Taschkent gegen den Iran spielten, habe ich zwei Tage vor dem Spiel eine Spritze bekommen und gespielt“, sagte Masharipov.

Diese Worte zeigen das Verantwortungsbewusstsein des Spielers gegenüber der Nationalmannschaft. Vor großen Spielen müssen Spieler oft Schmerzen, Müdigkeit und verschiedene Probleme überwinden. Masharipov ist als erfahrener Spieler bekannt, der solche Prüfungen bereits durchlaufen hat und für das Wohl der Nationalmannschaft aufgelaufen ist.

Natürlich ist in einer solchen Situation auch Vorsicht geboten. Bei einem großen Wettbewerb wie der Weltmeisterschaft muss ein Spieler voll einsatzbereit sein. Daher ist es die richtige Entscheidung, dass Masharipov in dieser Phase individuell im Fitnessstudio arbeitet und schrittweise zur Gruppe stößt.

Der Spieler bekräftigte erneut, dass er sich gut fühle. Er sagte, dass die notwendigen Behandlungen durchgeführt wurden, Spritzen verabreicht wurden und sich die Situation vor allem zum Positiven gewendet habe.

„Gott sei Dank ist es jetzt gut. Es stört mich ab und zu. Wer diese Krankheit hat, weiß das. Wir haben die Spritzen bekommen, das ist das Wichtigste. Alles ist gut, so Gott will“, sagte er.

Masharipovs Worte beruhigen die Fans natürlich. Er ist nicht nur wegen seiner Aktivität auf dem Flügel ein wichtiger Spieler, sondern auch wegen seiner Erfahrung, seiner Ballbehandlung und seiner Beteiligung am Spielaufbau. Seine Gesundheit erweitert die Offensivoptionen Usbekistans.

Der Flügelspieler ist zuversichtlich, dass er es in den endgültigen 26-Mann-Kader schaffen wird. Er glaubt, dass er, so Gott will, seinen Platz im Team für die Weltmeisterschaft sichern wird.

„So Gott will, denke ich, dass ich im 26-Mann-Kader sein werde“, sagte Masharipov.

Die usbekische Nationalmannschaft bereitet sich zum ersten Mal in der Geschichte auf die Teilnahme an der Endrunde der Weltmeisterschaft vor. In einer solchen Situation ist der körperliche und geistige Zustand jedes Spielers von besonderer Bedeutung. Erfahrene Spieler wie Masharipov spielen eine wichtige Rolle dabei, den Teamgeist und die Ruhe in entscheidenden Momenten zu bewahren.

Die Fans wollen eines: dass alle Leistungsträger gesund sind und Usbekistan bei der Weltmeisterschaft würdig vertreten. Masharipovs Worte, dass „jetzt alles gut ist“, sind in dieser Hinsicht ein positives Signal.

Die Hauptaufgabe besteht nun darin, den Genesungsprozess ordnungsgemäß abzuschließen, am Mannschaftstraining teilzunehmen und die Weltmeisterschaft in Bestform zu erreichen. Jaloliddin Masharipovs Erfahrung, Können und Führungsqualitäten können für die „Weißen Wölfe“ beim großen Turnier sehr nützlich sein.