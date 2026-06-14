Islam Machatschew erklärt sich bereit für einen Kampf im Juli

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Islam Machatschew erklärt sich bereit für einen Kampf im Juli

UFC-Champion Islam Machatschew hat auf die Gerüchte um seinen nächsten Kampf reagiert. Der russische Kämpfer, der in der 77-kg-Klasse antritt, gab bekannt, dass er bereit ist, im Juli ins Octagon zurückzukehren.

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Red Corner MMA antwortete der 32-jährige Machatschew auf Kommentare einiger Gegner und Medien. Er stellte klar, dass einige Kämpfer zwar ständig fordern, er solle den Kampf annehmen, aber von der UFC bisher kein offizieller Vertrag vorliegt.

Machatschew betonte, dass die Organisation eines Kampfes in der UFC nicht durch bloße Worte gelöst wird. Ein Kämpfer kann nicht einfach am nächsten Turnier teilnehmen, nur weil er es möchte; eine klare Vereinbarung und ein offizieller Vertrag zwischen den Parteien sind zwingend erforderlich.

„Ich nehme an, aber es gibt keinen Vertrag. Was soll ich annehmen? Sollen sie mir den Vertrag schicken“, sagte Machatschew.

Der Champion sprach auch über seinen Gesundheitszustand. Er erklärte, dass er derzeit keine ernsthaften Verletzungen habe, nur ein altes Problem mit der Hand. Diese Verletzung sei jedoch kein Grund, Kämpfe abzusagen oder zu verschieben. Machatschew plant, sich nach dem Ende seiner Karriere operieren zu lassen.

Der Kämpfer bestätigte, dass er sich derzeit im Trainingslager befindet und im Juli kampfbereit sein wird. Wer sein nächster Gegner sein wird, ist jedoch noch unklar. Machatschew nannte Ian Garry oder Morales als mögliche Kandidaten.

Gleichzeitig betonte der Champion, dass er seine Gegner nicht selbst auswähle. Laut ihm hänge diese Entscheidung von der UFC-Führung ab.

„Das ist nichts, was ich entscheide oder auswähle. Ich bin bereit, schickt den Vertrag“, sagte Machatschew.

Damit hat Islam Machatschew seine Bereitschaft für seinen nächsten Kampf deutlich gemacht. Nun hängt alles von der offiziellen Entscheidung der UFC und der Zusendung eines Vertrages ab. Wie der Champion sagte: Es wird viel geredet, aber solange kein Papier vorliegt, ist der Kampf nicht offiziell.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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