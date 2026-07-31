Peking droht mit harter Reaktion bei US-Importverbot für chinesische Roboter

·27·Technologie
Peking droht mit harter Reaktion bei US-Importverbot für chinesische Roboter

Neue US-Beschränkungen könnten zu neuen Spannungen auf dem globalen Technologiemarkt führen. Laut Reuters hat Peking erklärt, dass es entschlossene Maßnahmen zum Schutz seiner berechtigten Rechte und Interessen ergreifen wird, falls die Vereinigten Staaten ihre Politik des Verbots von Importen aus den Bereichen Robotik und Inverter aus China fortsetzen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Offizielle Vertreter Pekings forderten Washington auf, diese diskriminierenden Beschränkungen unverzüglich aufzuheben und die fehlerhafte Politik gegenüber chinesischen Unternehmen und Produkten zu beenden. Diese Situation zeigt, dass sich der technologische Wettbewerb zwischen den beiden Ländern weiter vertieft.

Politische Beschränkungen und nationale Sicherheit

Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat neue Maßnahmen angekündigt, um die Entwicklung von KI vor Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu schützen und künftig rasant wachsende Schlüsselindustrien in die USA zurückzuholen. Diese Schritte haben große Aufmerksamkeit bei den Marktteilnehmern erregt.

Offizielle Vertreter Pekings verurteilten jedoch scharf, dass US-Regulierungsbehörden ihre wiederholten Appelle ignoriert und die restriktiven Maßnahmen weiter verschärft haben. Die chinesische Seite betonte, dass die Überdehnung des Begriffs der nationalen Sicherheit zu einer Verletzung der Marktkräfte führt.

Marktauswirkungen und Positionen der Parteien

Das chinesische Ministerium wertete das Vorgehen Washingtons als einseitigen Druck und Störung des Marktgleichgewichts. Es wurde betont, dass solche Entscheidungen nicht nur den Interessen der chinesischen Industrie, sondern auch denen der US-Hersteller widersprechen.

Heutzutage sind die globalen Technologieketten eng miteinander verflochten, und jegliche drastischen Beschränkungen in den Bereichen KI und Robotik werden zweifellos Auswirkungen auf die Lieferketten weltweit haben. Die nächsten Schritte der Parteien und die Entwicklung der Lage werden von internationalen Experten genau beobachtet.

ChinaUSARobotikKITechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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