Cole Palmer reagiert auf Nichtberücksichtigung für WM 2026 Kader

Einer der Hauptstars der englischen Nationalmannschaft und Chelsea-Kapitän Cole Palmer wurde überraschend nicht für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert. Während diese Entscheidung in der Fußballwelt für große Diskussionen sorgte, entschied sich der Spieler, der Situation mit Gelassenheit und einer Prise Ironie zu begegnen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Der neue Nationaltrainer Thomas Tuchel entschied, Palmer nicht zum Turnier nach Nordamerika mitzunehmen. Der deutsche Fachmann begründete seine Wahl damit, dass andere kreative Mittelfeldspieler derzeit in einer besseren Form seien, sowie mit Palmers Instabilität zum Saisonende und kleineren Verletzungen. Für den Spieler, der in der letzten Saison 11 Tore in der Premier League erzielte, war diese Entscheidung ein unerwarteter Schlag.

Während die Mitglieder der englischen Nationalmannschaft derzeit bei 32 Grad Hitze in Florida trainieren, versucht Cole Palmer, nicht den Mut zu verlieren. Er postete Urlaubsfotos in seinen sozialen Netzwerken und informierte seine Fans über seinen psychischen Zustand.

"Könnte schlimmer sein"

Cole Palmer erholt sich an der Mittelmeerküste, insbesondere auf Ibiza. Er teilte Fotos, die ihn gemeinsam mit Wayne Lineker, dem Besitzer des berühmten O Beach Clubs, zeigen. Der Fußballer kommentierte seinen Post mit den Worten "could be worse" (könnte schlimmer sein) und drückte damit seine besondere Einstellung zur Nichtnominierung aus.

Dieser Satz wird von Fans und Experten unterschiedlich interpretiert. Einige bewerten dies als gesunden und positiven Umgang mit einem beruflichen Rückschlag, während andere dem Spieler vorwerfen, dass sein Ehrgeiz, das Nationaltrikot zu tragen, nicht ausreichend sei. Palmers Gelassenheit deutet jedoch darauf hin, dass er versucht, dem Druck zu entfliehen und vor der neuen Saison neue Kraft zu tanken.

Wie Goal.com schreibt, nutzt Palmer den Urlaub nicht nur zur Erholung, sondern ist auch damit beschäftigt, seine persönliche Marke "COLE'D" zu bewerben. Professionelle Fotoshootings auf seiner Instagram-Seite und die Zeit mit Freunden zeigen, dass er sich in einem Prozess der mentalen Regeneration befindet.

Für den 24-jährigen Fußballer, der nach seinem Wechsel von Manchester City zu Chelsea zum wahren Anführer des Londoner Clubs wurde, ist dieser Sommer eine unerwartete Auszeit. Während die englische Nationalmannschaft in der feuchten Luft der USA für den Sieg schwitzt, nutzt Palmer seine unerwartete Freiheit produktiv.