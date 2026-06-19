Spiel mit Usbekistan stellt Zuschauerrekord auf!

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Spiel mit Usbekistan stellt Zuschauerrekord auf!

Die in den USA, Mexiko und Kanada gestartete Weltmeisterschaft 2026 liefert bereits in der ersten Runde unerwartete Rekorde. Football Meets Data berichtet, dass insgesamt 1.572.584 Zuschauer die ersten 24 Spiele der Gruppenphase live im Stadion verfolgten.

Bemerkenswert ist, dass einer der höchsten Werte dieser Runde genau in dem Spiel unserer Landsleute verzeichnet wurde.

TOP 5 der meistbesuchten Spiele der ersten Runde

Um das historische Spiel der usbekischen Nationalmannschaft, die ihr Debüt bei der Weltmeisterschaft gibt, gegen Kolumbien zu sehen, 80.824 Fans besuchten das prächtige Stadion in Mexiko. Zusammen mit dem Spiel von Gastgeber Mexiko ist dies derzeit der absolute Rekord des Turniers.

Platz

Begegnung

Zuschauerzahl

1–2

Uzbekistan — Colombia

80.824

1–2

Mexico — South Africa

80.824

3

Brazil — Morocco

80.663

4

France — Senegal

80.545

5

USA — Paraguay

70.492

Spiel mit Usbekistan stellt Zuschauerrekord auf!

Am wenigsten besuchtes Spiel

Der niedrigste Wert der ersten Runde wurde beim Aufeinandertreffen der Nationalmannschaften von Ghana und Panama beobachtet.

Zur Information: Um dieses Spiel live zu sehen, besuchten 42.942 Fans das Stadion, was fast nur die Hälfte des Rekordwerts ausmacht.

Obwohl die usbekische Nationalmannschaft ihre Chance auf dem Platz verpasste (3:1), wurden die Aktivität der Fans auf den Rängen und die echte Fußballatmosphäre im Stadion in die WM-Annalen eingetragen.

UsbekistanKolumbienMexikoBrasilFrankreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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