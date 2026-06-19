Jorge Jesus könnte Portugal nach der WM 2026 trainieren

Während die Diskussionen über die Weltmeisterschaft in vollem Gange sind, tauchen erste Insider-Informationen über künftige große Trainerwechsel auf. Laut einem Bericht des renommierten ESPN Brazil wird nach dem Ende der WM 2026 ein Wechsel auf dem Trainerposten der portugiesischen Nationalmannschaft erwartet.

Der Vertrag des derzeitigen Trainers Roberto Martinez läuft nach dem Turnier aus, und beide Parteien haben beschlossen, die Vereinbarung nicht zu verlängern. Als Ersatz wird die Kandidatur des erfahrenen portugiesischen Spezialisten Jorge Jesus geprüft.

Jorge Jesus trainierte zuletzt Al-Nassr, den Verein, in dem Cristiano Ronaldo spielt. Dass er diesen Posten kürzlich verlassen hat und sich nun wieder mit Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft vereinen könnte, macht diese Information besonders spannend!

Wichtige Details der potenziellen Ernennung

Geheime Verhandlungen zwischen dem portugiesischen Fußballverband und dem Trainer in den letzten Monaten haben sich sehr positiv entwickelt. Die allgemeine Situation stellt sich wie folgt dar:

Indikator Details Aktueller Trainer Roberto Martinez (geht nach der WM 2026) Hauptkandidat Jorge Jesus (71 Jahre, Portugal) Status der Verhandlungen Sehr positiv und kurz vor der finalen Phase Letzte Station Al-Nassr (Saudi-Arabien)

Was bringt diese Ernennung für Portugal?

Jorge Jesus ist bekannt für seine Strenge, seine taktische Akribie und seine Vorliebe für offensiven Fußball. Die portugiesischen Fans schätzen ihn für seine glanzvolle Karriere bei Benfica und Sporting sowie für seine historischen Siege mit Flamengo in der Copa Libertadores.

Meinung von Fußballexperten: Während die portugiesische Nationalmannschaft unter Roberto Martinez einen pragmatischen Fußball zeigt, könnte die Verpflichtung von Jorge Jesus die für das Team typische Kampfbereitschaft und expressive Offensive zurückbringen. Die Leitung der Nationalmannschaft seines Heimatlandes wäre der Höhepunkt in der Karriere des 71-jährigen Spezialisten. Zudem wird erwartet, dass sein Umgang mit Cristiano Ronaldo und anderen Stars das Mannschaftsklima auf ein neues Niveau heben wird.

Derzeit konzentrieren sich die Portugiesen auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass unmittelbar nach dem Turnier offizielle Erklärungen abgegeben werden.