Lamine Yamal gibt zu, noch nicht bereit für die vollen 90 Minuten zu sein

Lamine Yamal, der 18-jährige Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, gab ein Statement ab, das die Fans zwar leicht beunruhigen könnte, aber die reale Situation widerspiegelt. Der talentierte Flügelspieler gab zu, dass seine körperliche Verfassung noch nicht vollständig wiederhergestellt ist und er physisch noch nicht bereit ist, die gesamte Spielzeit auf dem Platz zu stehen.

Nachwirkungen der Verletzung vom April

Das unerwartete Unentschieden (0:0) gegen Kap Verde im ersten Spiel der Weltmeisterschaft war das erste offizielle Spiel für Lamine Yamal nach einer langen Pause.

Verletzungshistorie: Der Spieler hatte sich Mitte April dieses Jahres in einem Spiel für den FC Barcelona eine schwere Verletzung zugezogen.

Vorsichtsmaßnahme: Um die Gesundheit des jungen Stars nicht zu riskieren, ließ ihn der Trainerstab der spanischen Nationalmannschaft im Spiel gegen Kap Verde nicht von Beginn an spielen. Yamal kam erst in der Mitte der zweiten Halbzeit als Einwechselspieler zum Einsatz.

Die Meinung des Spielers zu seinem Zustand

Nach seinen ersten Minuten auf dem Platz sagte Yamal über seine sportliche Form:

«Meine körperliche Verfassung ist noch nicht ideal, das gibt es keinen Grund zu verheimlichen. Momentan bin ich noch nicht bereit, meiner Nationalmannschaft über volle 90 Minuten in hohem Tempo zu helfen. Der Genesungsprozess schreitet jedoch Schritt für Schritt voran. Egal wie viel Zeit mir der Trainer gibt, ich werde versuchen, alles auf dem Platz zu geben».

Wichtiges Spiel bevorstehend: Saudi-Arabien

Nach dem Punktverlust im ersten Spiel wird die spanische Nationalmannschaft im nächsten Spiel nur auf einen Sieg aus sein, um ihre Chancen auf den Gruppenausstieg zu verbessern.

Spieldatum: Sonntag, 21. Juni

Gegner: Nationalmannschaft von Saudi-Arabien

Ziel des Teams: Die ersten 3 Punkte zu holen und die Effizienz im Angriff wiederherzustellen.

Wie die Trainer Lamine Yamal im wichtigen Spiel gegen Saudi-Arabien taktisch einsetzen werden, bleibt vorerst ein Rätsel. Höchstwahrscheinlich wird er erneut als Joker eingesetzt, um das Spiel zu verstärken. Verfolgen Sie die spannendsten Ereignisse der WM mit uns!