Lamine Yamal gibt zu, noch nicht bereit für die vollen 90 Minuten zu sein

·29·Sport
Lamine Yamal gibt zu, noch nicht bereit für die vollen 90 Minuten zu sein

Lamine Yamal, der 18-jährige Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, gab ein Statement ab, das die Fans zwar leicht beunruhigen könnte, aber die reale Situation widerspiegelt. Der talentierte Flügelspieler gab zu, dass seine körperliche Verfassung noch nicht vollständig wiederhergestellt ist und er physisch noch nicht bereit ist, die gesamte Spielzeit auf dem Platz zu stehen.

Nachwirkungen der Verletzung vom April

Das unerwartete Unentschieden (0:0) gegen Kap Verde im ersten Spiel der Weltmeisterschaft war das erste offizielle Spiel für Lamine Yamal nach einer langen Pause.

  • Verletzungshistorie: Der Spieler hatte sich Mitte April dieses Jahres in einem Spiel für den FC Barcelona eine schwere Verletzung zugezogen.

  • Vorsichtsmaßnahme: Um die Gesundheit des jungen Stars nicht zu riskieren, ließ ihn der Trainerstab der spanischen Nationalmannschaft im Spiel gegen Kap Verde nicht von Beginn an spielen. Yamal kam erst in der Mitte der zweiten Halbzeit als Einwechselspieler zum Einsatz.

Die Meinung des Spielers zu seinem Zustand

Nach seinen ersten Minuten auf dem Platz sagte Yamal über seine sportliche Form:

«Meine körperliche Verfassung ist noch nicht ideal, das gibt es keinen Grund zu verheimlichen. Momentan bin ich noch nicht bereit, meiner Nationalmannschaft über volle 90 Minuten in hohem Tempo zu helfen. Der Genesungsprozess schreitet jedoch Schritt für Schritt voran. Egal wie viel Zeit mir der Trainer gibt, ich werde versuchen, alles auf dem Platz zu geben».

Wichtiges Spiel bevorstehend: Saudi-Arabien

Nach dem Punktverlust im ersten Spiel wird die spanische Nationalmannschaft im nächsten Spiel nur auf einen Sieg aus sein, um ihre Chancen auf den Gruppenausstieg zu verbessern.

  • Spieldatum: Sonntag, 21. Juni

  • Gegner: Nationalmannschaft von Saudi-Arabien

  • Ziel des Teams: Die ersten 3 Punkte zu holen und die Effizienz im Angriff wiederherzustellen.

Wie die Trainer Lamine Yamal im wichtigen Spiel gegen Saudi-Arabien taktisch einsetzen werden, bleibt vorerst ein Rätsel. Höchstwahrscheinlich wird er erneut als Joker eingesetzt, um das Spiel zu verstärken. Verfolgen Sie die spannendsten Ereignisse der WM mit uns!

Lamine YamalBarcelonaSpanienSaudi-ArabienKap Verde
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lamine Yamal: „Ich möchte meinem Team im Spiel gegen Saudi-Arabien helfen“Lamine Yamal: „Ich möchte meinem Team im Spiel gegen Saudi-Arabien helfen“Heute, 23:14USA und Australien geben Startaufstellungen für Kampf um Gruppenführung bekannt (Foto)USA und Australien geben Startaufstellungen für Kampf um Gruppenführung bekannt (Foto)Heute, 22:58Jorge Jesus könnte Portugal nach der WM 2026 trainierenJorge Jesus könnte Portugal nach der WM 2026 trainierenHeute, 22:32Zlatan Ibrahimovic deckt Ronaldos taktischen Fehler aufZlatan Ibrahimovic deckt Ronaldos taktischen Fehler aufHeute, 22:19Michael Owen rät Rio Ngumoha, bei Liverpool zu bleiben und nicht nach Deutschland zu wechselnMichael Owen rät Rio Ngumoha, bei Liverpool zu bleiben und nicht nach Deutschland zu wechselnHeute, 22:12Spiel mit Usbekistan stellt Zuschauerrekord auf!Spiel mit Usbekistan stellt Zuschauerrekord auf!Heute, 22:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?