WM 2026: Überraschung in Gruppe D — Paraguay besiegt Türkei!

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WM 2026: Überraschung in Gruppe D — Paraguay besiegt Türkei!

Die Spiele des zweiten Spieltags in der Gruppe D der Weltmeisterschaft in Nordamerika sind zu ihrem Höhepunkt gelangt. Im prächtigen Levi's Stadium in Santa Clara trat die türkische Nationalmannschaft gegen Paraguay an und musste sich überraschend mit einer knappen Niederlage abfinden.

Frühes Tor und Spielchronik

Das einzige Tor, das über die Entscheidung des Spiels entschied, fiel bereits in den ersten Minuten:

  • 2. Minute (0:1): Noch bevor sich die türkischen Verteidiger vollständig in das Spiel einfinden konnten, nutzte der paraguayische Spieler Galarsa eine günstige Gelegenheit und schlug Chakir.

  • Spielverlauf: Nach dem Gegentor steigerten die Türken unter der Führung von Hakan Calhanoglu und Arda Guler ihren Offensivdrang, doch Paraguays stabile Defensive und die sichere Leistung von Torhüter Hill verhinderten den Ausgleich.

Gruppenlage

Zur Erinnerung: Im zweiten lokalen Spiel dieser Gruppe besiegte der Gastgeber die US-Nationalmannschaft Australien mit 2:0. Der Sieg Paraguays macht den Kampf um den Play-off-Einzug in Gruppe D noch komplexer und spannender.

Mannschaftsaufstellungen und Auswechslungen

Die Liste der eingesetzten Spieler finden Sie unten:

Türkei  Chakir, Mildor, Demiral, Bardakci (Kokcu 86), Kadioglu (Elmali 71), Yuksek (Uzun 60), Calhanoglu, Akgun (Gul 60), Guler, Yildiz, Akturkoglu (Yilmaz 46).
Paraguay — Hill, Caseres (Maydana 81), Gomes, Alderete, Alonso, Almiron, Kubas, Gomes (Velasquez 67), Galarsa (Canale 90+1), Enciso (Avalos 90+1), Pitta (Bobadilla 46).

Spieldetails:

Datum: 20. Juni 2026

Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara, USA)

Schiedsrichter und Atmosphäre: Tausende Fans im Stadion wurden Zeugen eines wahrhaft pragmatischen Fußballs zweier Kontinente. Mit hoher taktischer Disziplin sicherte sich Paraguay die ersten wichtigen Punkte des Turniers.

Verfolgen Sie die weiteren spannenden Spiele und unerwarteten Ergebnisse der Weltmeisterschaft weiterhin bei uns!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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