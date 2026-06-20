WM 2026: Brasilien gegen Haiti 3:0 (Tore ansehen)

·118·Sport
WM 2026: Brasilien gegen Haiti 3:0 (Tore ansehen)

Am zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft trat die brasilianische Nationalmannschaft gegen Haiti an. Im zweiten Spiel der Gruppe S sicherten sich die Südamerikaner einen deutlichen 3:0-Sieg. Die Tore erzielten Cunha (Doppelpack) und Vinicius.

WM 2026. 2. Spieltag
Brasilien — Haiti 3:0
Tore: Cunha 23, 36 (Doppelpack), Vinicius 45+3.

Damit übernimmt Brasilien nach zwei Spielen mit 4 Punkten die Tabellenführung der Gruppe. Haiti hat noch keinen Punkt erzielt.

BrasilHaitiCunhaVinicius
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ruben Dias: Hype um Cristiano Ronaldo ist nichts Neues für unsRuben Dias: Hype um Cristiano Ronaldo ist nichts Neues für unsHeute, 14:32Arda Guler entschuldigt sich bei seinem Volk: Türkei scheidet vorzeitig aus der Weltmeisterschaft ausArda Guler entschuldigt sich bei seinem Volk: Türkei scheidet vorzeitig aus der Weltmeisterschaft ausHeute, 14:32Box-Weltcup: 4 usbekische Boxer erreichen das FinaleBox-Weltcup: 4 usbekische Boxer erreichen das FinaleHeute, 14:13WM 2026: Schottland gegen Marokko 0:1 (Tor ansehen)WM 2026: Schottland gegen Marokko 0:1 (Tor ansehen)Heute, 14:07Barcelona im Wettlauf gegen die Zeit, um talentierten Verteidiger günstig zu verpflichtenBarcelona im Wettlauf gegen die Zeit, um talentierten Verteidiger günstig zu verpflichtenHeute, 13:58Demba Ba zum Sportdirektor eines französischen Clubs ernanntDemba Ba zum Sportdirektor eines französischen Clubs ernanntHeute, 13:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?