WM 2026: Brasilien gegen Haiti 3:0 (Tore ansehen)
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WM 2026. 2. Spieltag
Am zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft trat die brasilianische Nationalmannschaft gegen Haiti an. Im zweiten Spiel der Gruppe S sicherten sich die Südamerikaner einen deutlichen 3:0-Sieg. Die Tore erzielten Cunha (Doppelpack) und Vinicius.
WM 2026. 2. Spieltag
Brasilien — Haiti 3:0
Tore: Cunha 23, 36 (Doppelpack), Vinicius 45+3.
Damit übernimmt Brasilien nach zwei Spielen mit 4 Punkten die Tabellenführung der Gruppe. Haiti hat noch keinen Punkt erzielt.
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