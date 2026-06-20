Barcelona im Wettlauf gegen die Zeit, um talentierten Verteidiger günstig zu verpflichten

Der katalanische Verein Barcelona hat im Sommertransferfenster einen ernsthaften Kampf um den jungen Star von Racing Santander, Jorge Salinas, begonnen, um seinen Kader zu verstärken. Die Vereinsführung versucht, den 19-jährigen talentierten Verteidiger zu verpflichten, bevor sich seine Ablösesumme verdoppelt. Dieser Transfer wird voraussichtlich der zweite große Neuzugang in der Ära des neuen Cheftrainers Hansi Flick sein. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Dem Sportmedium zufolge liegt die Barcelona-Führung im Rennen um Salinas deutlich vorne. Obwohl der Spieler Angebote aus der englischen Premier League und von anderen Teams der spanischen Liga erhalten hat, bevorzugt er es, seine Karriere bei den Blaugrana fortzusetzen. Der berühmte Agent Jorge Mendes hat Santander bereits besucht, um die Verhandlungen zu beschleunigen.

Transferpreis und Vertragslaufzeit

Derzeit ist im Vertrag von Jorge Salinas eine Ausstiegsklausel von 8 Millionen Euro festgelegt. Diese Möglichkeit ist jedoch zeitlich begrenzt. Es wurde bekannt, dass der Preis des Spielers ab dem 1. Juli automatisch auf 16 Millionen Euro steigt, falls Barcelona die Einigung nicht bis zum 30. Juni abschließt. Daher ergreifen Sportdirektor Deco und die Vereinsverantwortlichen schnelle Maßnahmen, um die finanzielle Belastung zu senken.

Laut Goal.com prüfen die Katalanen auch die Option, einen Spieler aus ihrer Reservemannschaft an Racing Santander zu verleihen, um die Ablösesumme weiter zu drücken. Diese Strategie ermöglicht es dem Verein, einen qualitativ hochwertigen Verteidiger zu gewinnen und gleichzeitig die Regeln des Financial Fair Play einzuhalten.

Jorge Salinas konnte sich in der vergangenen Saison in der zweiten spanischen Division beweisen. Er kam in 33 Spielen zum Einsatz und bereitstellte 7 Vorlagen. Trotz seines jungen Alters erregte er die Aufmerksamkeit von Hansi Flick durch seine Fähigkeit, sowohl als linker Außenverteidiger als auch als Innenverteidiger effektiv zu agieren. Der Trainer plant, ihn bereits bei den Saisonvorbereitungen in das Training der ersten Mannschaft zu integrieren.

Dieser Transfer ist Teil einer umfassenden Reform der Abwehrreihe von Barcelona. Der Verein führt derzeit auch Verhandlungen über einen permanenten Vertrag mit Joao Cancelo, der von Al-Hilal ausgeliehen wurde. Die Verpflichtung von Salinas soll die langfristigen Perspektiven des Teams sichern.

Wenn Barcelona die Verteidigerfrage schnell klärt, kann es seine gesamte Aufmerksamkeit darauf richten, die Position des Mittelstürmers zu besetzen, die nach dem Weggang von Robert Lewandowski frei wird. Für die Katalanen zählt derzeit jede Stunde.