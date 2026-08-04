Gabby George steht vor Wechsel von Manchester United zu Brighton

Auf dem englischen Frauenfußball-Transfermarkt gibt es weiterhin interessante Entwicklungen. Laut BBC Sport steht Brighton & Hove Albion kurz vor einer Einigung über einen sechsstelligen Betrag für die Verpflichtung der Manchester-United-Verteidigerin Gabby George. Der Transfer, der vor der neuen Saison abgeschlossen werden soll, gilt als wichtiger Schritt für die 29-Jährige, um regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz zu kommen. Goal.com berichtet .

Die erfahrene Verteidigerin ist in das letzte Vertragsjahr bei Manchester United eingetreten. Der Klub hatte im Januar eine Option zur Vertragsverlängerung aktiviert. Während ihrer drei Jahre bei den Red Devils absolvierte Gabby George mehr als 50 Spiele und trug 2024 zum Gewinn des englischen Frauenpokals bei.

Neues Team und Pläne zur Verstärkung des Kaders

Der Transfer von Gabby George wäre für das ambitionierte, von Dario Vidosic trainierte Brighton eine große Verstärkung. Der Wunsch der Spielerin nach regelmäßiger Spielzeit und ihre große Erfahrung würden die weiteren Sommerneuzugänge des Klubs gut ergänzen, darunter die Schweizer Kapitänin Lia Wälti und die Hammarby-Mittelfeldspielerin Emilie Joramo.

Zur Erinnerung: Vor ihrem Wechsel zu Manchester United im Jahr 2023 absolvierte die Spielerin als Absolventin der Everton-Akademie mehr als 100 Spiele und kam dreimal für die englische Nationalmannschaft zum Einsatz. Ihre schnelle Eingewöhnung in das neue Team wird für die Umsetzung der taktischen Pläne von Vidosics Mannschaft von großer Bedeutung sein.

Veränderungen bei Manchester United und die Zukunft

Die Zustimmung von Manchester United zum Verkauf von Gabby George fällt in eine Phase bedeutender Veränderungen auf der Trainerposition des Klubs. Am Montag bestätigte der Verein offiziell, dass Mark Skinner im gegenseitigen Einvernehmen von seinem Posten als Cheftrainer entbunden wurde. Die Verantwortlichen suchen nun aktiv nach einem neuen Trainer, um den Kampf um die Spitzenplätze fortzusetzen.

Die Einnahmen aus dem Transfer verschaffen dem Klub beim Neuaufbau des Kaders zusätzliche finanzielle Möglichkeiten. Für Brighton, das die vergangene Saison auf dem siebten Platz beendete, beginnt die neue Spielzeit mit großen Herausforderungen. Die Mannschaft startet ihre Saison am Sonntag, dem 6. September, zu Hause gegen Arsenal.