Casemiro wird Teamkollege von Lionel Messi: Brasilianischer Star einigt sich mit Inter Miami

Der ehemalige defensive Mittelfeldspieler der brasilianischen Nationalmannschaft und von Manchester United, Casemiro, steht kurz davor, seine Karriere in der US-amerikanischen MLS fortzusetzen. Nach monatelangen Verhandlungen hat sich der erfahrene Fußballer bereit erklärt, zu Inter Miami zu wechseln, wo Lionel Messi spielt. Dieser Transfer wird als einer der wichtigsten Schritte des Florida-Clubs zur Verstärkung des Mittelfelds angesehen. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut dem renommierten Transfer-Insider Fabrizio Romano wird Casemiro den "Herons" offiziell nach dem Ende der Weltmeisterschaft anschließen. Trotz ernsthafter Angebote eines anderen MLS-Giganten, LA Galaxy, sowie von Vereinen der Saudi Pro League, entschied sich der brasilianische Star für das Miami-Projekt. Zur Erinnerung: Casemiro wurde im Juni nach Ablauf seines Vertrages bei Manchester United zum Free Agent.

Veränderungen im Kader von Inter Miami

Inter Miami suchte nach einem würdigen Nachfolger für den legendären Sergio Busquets, der seine Karriere am Ende der Saison 2025 beendete. Während Spieler wie David Ayala und Yannick Bright bisher nicht die erwarteten Leistungen erbracht haben, wird erwartet, dass die Verpflichtung eines erfahrenen Spielers wie Casemiro das Gleichgewicht der Mannschaft wiederherstellt.

Interessanterweise wird Casemiro einen Vertrag ohne den Status eines "Designated Player" unterschreiben. Derzeit sind die drei Plätze für diesen Status bei Inter Miami durch Lionel Messi, Rodrigo De Paul und Germán Berterame belegt. Gemäß den MLS-Regeln ziehen Vereine hochkarätige Stars oft zunächst mit Standardverträgen an, um ihnen später lukrativere Deals anzubieten.

Der Zustrom von Stars in die MLS geht weiter

Casemiros Transfer ist nicht die einzige Sensation im US-Fußball. Laut Goal.com führen mehrere Weltstars im Vorfeld der Weltmeisterschaft Verhandlungen mit MLS-Clubs. Insbesondere werden folgende Wechsel erwartet:

Antoine Griezmann hat sich bereits mit Orlando City geeinigt;

Robert Lewandowski steht kurz vor einem Wechsel zu den Chicago Fire;

Leon Goretzka könnte seine Karriere ebenfalls beim Chicagoer Club fortsetzen.

Casemiro ist derzeit erfolgreich in der brasilianischen Nationalmannschaft aktiv. Sein Team gewann kürzlich mit 3:0 gegen Haiti und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Play-off-Phase des Turniers. Der Wechsel des Spielers wird nicht nur das Prestige von Inter Miami, sondern des gesamten US-Fußballs steigern.

Dieser Transfer ist auch für Fußballfans deshalb interessant, weil er die langjährige Rivalität zwischen Lionel Messi und Casemiro (aus der El-Clásico-Zeit) beendet und sie für ein gemeinsames Ziel vereint. Die finanziellen Details des Transfers werden in Kürze bekannt gegeben.