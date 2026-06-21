Mehrere Rekorde im Spiel Niederlande gegen Schweden aufgestellt

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Mehrere Rekorde im Spiel Niederlande gegen Schweden aufgestellt

Die niederländische Nationalmannschaft ist das erste Team in der Geschichte der Weltmeisterschaften geworden, das über 100 Tore erzielt hat, ohne jemals den Titel gewonnen zu haben, berichtet Euro-Football.Ru. Die Niederländer erreichten diesen Meilenstein in einem 5:1-Sieg gegen Schweden im zweiten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Die Niederlande waren bereits mehrfach kurz vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Die Nationalmannschaft erreichte 1974, 1978 und 2010 das Finale, verpasste jedoch in allen drei entscheidenden Spielen den Triumph.

Der Sieg gegen Schweden ermöglichte es den Niederlanden, zwei weitere Rekorde zu brechen. Das Team blieb in 14 aufeinanderfolgenden WM-Spielen in der regulären und verlängerten Spielzeit ungeschlagen. Ergebnisse von Elfmeterschießen sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Zudem weitete die Niederlande ihre Serie von ungeschlagenen Spielen in der Gruppenphase der Weltmeisterschaften auf 18 Partien aus. Dies wurde ebenfalls als höchster Wert in der Geschichte des Turniers vermerkt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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