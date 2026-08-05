Endrick beschließt, bei Real Madrid zu bleiben

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Endrick beschließt, bei Real Madrid zu bleiben

Real Madrids junger Angreifer Endrick hat sich entschieden, beim Klub zu bleiben und in der kommenden Saison um seinen Platz zu kämpfen. Eine Leihe zu einem anderen Verein lehnte er ab. Laut The Athletic ist der 20-jährige Brasilianer nach einer erfolgreichen sechsmonatigen Leihe zum französischen Klub Lyon und der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 nach Spanien zurückgekehrt. Goal.com berichtet.

In den vergangenen Monaten hatte der italienische Klub Roma großes Interesse an einer Verpflichtung des jungen Talents gezeigt. Die Römer wollten den Angreifer vor Ende des Transferfensters ausleihen. Der Spieler selbst möchte seine Karriere jedoch in Madrid fortsetzen und alles daransetzen, sich unter dem Cheftrainer einen Platz in der Startelf zu sichern.

José Mourinhos endgültige Entscheidung

Wie Foot Mercato berichtet, war Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho mit den Leistungen und der positiven Einstellung des Brasilianers im Vorbereitungstraining rundum zufrieden. Der portugiesische Coach schätzte den professionellen Ansatz des jungen Angreifers und erklärte, ihm in der neuen Saison echte Chancen geben zu wollen.

Diese Entscheidung hat die Pläne der Roma verändert. Der italienische Klub muss nun alternative Optionen auf dem Transfermarkt prüfen. Nachdem Endrick Mourinhos Vertrauen gewonnen hat, ist er bereit, mit Kylian Mbappé um einen Platz in der Offensive zu kämpfen.

Konkurrenzkampf und die Erholung seines Marktwerts

Die Situation in der Offensive von Real Madrid hat sich mehrfach verändert. Gonzalo Garcías Wechsel zum FC Fulham schuf eine Lücke hinter Mbappé, während die Ankunft von Carlos Espí den Konkurrenzkampf im Kader weiter verschärfte. Endrick lässt sich von diesen Herausforderungen jedoch nicht abschrecken.

Auch der Transferwert des Spielers veränderte sich abhängig von seinen Leistungen. Während seiner Zeit bei Palmeiras lag sein Marktwert bei 60 Millionen Euro, im Dezember 2025 war er jedoch auf 25 Millionen Euro gefallen. Dank seiner überzeugenden Auftritte bei Lyon stieg seine Bewertung bei Transfermarkt bis Juni 2026 wieder auf 40 Millionen Euro.

Sollte es in den letzten Tagen des Transferfensters keine überraschenden Wendungen geben, wird das brasilianische Talent in Spanien bleiben und versuchen, seine Berechtigung unter Beweis zu stellen. Endricks wichtigstes Ziel ist es, unter José Mourinho bei den Los Blancos mehr Spielpraxis zu sammeln und zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.

Real MadridEndrickJosé MourinhoRomaLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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