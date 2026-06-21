Tunesische Nationalmannschaft vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden

Die tunesische Nationalmannschaft erlitt in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft eine schwere Niederlage gegen Japan. Diese 0:4- Niederlage hat die Afrikaner aller Möglichkeiten, selbst der theoretischen, beraubt, in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Trainerwechsel brachte ebenfalls keinen Erfolg

Die WM begann für das tunesische Team bereits in den ersten Tagen unglücklich. Auch interne Veränderungen im Kader konnten die Situation nicht retten:

In der ersten Runde wurde eine schwere 1:5-Niederlage im Spiel gegen die schwedische Nationalmannschaft verzeichnet.

Nach diesem Misserfolg wurde der Cheftrainer der Mannschaft sofort ersetzt.

In der zweiten Runde unter der Leitung des neuen Trainers verlor das Team mit 0:4 gegen Japan und konnte weiterhin keinen Punkt erzielen.

Aktuelle Situation in Gruppe F

Nach zwei Spieltagen stellt sich das Kräfteverhältnis in Gruppe F wie folgt dar:

Nationalmannschaft Spiel Punkte Tordifferenz Status Netherlands 2 4 7:3 Gruppensieger Japan 2 4 6:2 Gruppensieger Sweden 2 3 6:6 Dritter Platz Tunisia 2 0 1:9 Letzter Platz (Ausgeschieden)

Gegner in der letzten Runde — Netherlands

In der letzten dritten Runde der Gruppenphase trifft die tunesische Nationalmannschaft auf die Netherlands, einen der Gruppenspitzenreiter.

Die "Oranje" spielten zuvor ein hart umkämpftes 2:2-Unentschieden gegen Japan und besiegten Sweden mit 5:1. Für Tunesien dient dieses bevorstehende Spiel dazu, das Ansehen im Turnier zu wahren und sich würdevoll vom Wettbewerb zu verabschieden.