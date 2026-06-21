Tunesische Nationalmannschaft vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden

·2·Sport
Tunesische Nationalmannschaft vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden

Die tunesische Nationalmannschaft erlitt in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft eine schwere Niederlage gegen Japan. Diese 0:4- Niederlage hat die Afrikaner aller Möglichkeiten, selbst der theoretischen, beraubt, in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Trainerwechsel brachte ebenfalls keinen Erfolg

Die WM begann für das tunesische Team bereits in den ersten Tagen unglücklich. Auch interne Veränderungen im Kader konnten die Situation nicht retten:

  • In der ersten Runde wurde eine schwere 1:5-Niederlage im Spiel gegen die schwedische Nationalmannschaft verzeichnet.

  • Nach diesem Misserfolg wurde der Cheftrainer der Mannschaft sofort ersetzt.

  • In der zweiten Runde unter der Leitung des neuen Trainers verlor das Team mit 0:4 gegen Japan und konnte weiterhin keinen Punkt erzielen.

Aktuelle Situation in Gruppe F

Nach zwei Spieltagen stellt sich das Kräfteverhältnis in Gruppe F wie folgt dar:

Nationalmannschaft

Spiel

Punkte

Tordifferenz

Status

Netherlands

2

4

7:3

Gruppensieger

Japan

2

4

6:2

Gruppensieger

Sweden

2

3

6:6

Dritter Platz

Tunisia

2

0

1:9

Letzter Platz (Ausgeschieden)

Gegner in der letzten Runde — Netherlands

In der letzten dritten Runde der Gruppenphase trifft die tunesische Nationalmannschaft auf die Netherlands, einen der Gruppenspitzenreiter.

Die "Oranje" spielten zuvor ein hart umkämpftes 2:2-Unentschieden gegen Japan und besiegten Sweden mit 5:1. Für Tunesien dient dieses bevorstehende Spiel dazu, das Ansehen im Turnier zu wahren und sich würdevoll vom Wettbewerb zu verabschieden.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Japan besiegt Tunesien deutlichJapan besiegt Tunesien deutlichHeute, 12:08Profiboxen: Ruslan Abdullayev schlägt kubanischen Gegner durch KnockoutProfiboxen: Ruslan Abdullayev schlägt kubanischen Gegner durch KnockoutHeute, 11:59William Saliba über Champions-League-Niederlage und Witze der PSG-SpielerWilliam Saliba über Champions-League-Niederlage und Witze der PSG-SpielerHeute, 11:57Abduqodir Husanov gegen Cristiano Ronaldo: Zentrales Duell in Gruppe KAbduqodir Husanov gegen Cristiano Ronaldo: Zentrales Duell in Gruppe KHeute, 11:40World Boxing Cup: Zwei usbekische Boxer holen sich die MeisterschaftWorld Boxing Cup: Zwei usbekische Boxer holen sich die MeisterschaftHeute, 11:27Transfer steht bevor: Türkische Top-Klubs kämpfen um ShomurodovTransfer steht bevor: Türkische Top-Klubs kämpfen um ShomurodovHeute, 11:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?