Microsoft ändert RAM-Empfehlung für Windows-11-Gaming-PCs

Microsoft hat die Empfehlung von 32 GB RAM als optimale RAM-Kapazität für moderne Gaming-PCs von seiner offiziellen Website entfernt. Die Änderung hat die Aufmerksamkeit zahlreicher Technikbegeisterter und Experten auf sich gezogen, da sie auf Veränderungen im RAM-Markt und in der Strategie des Unternehmens hindeuten könnte. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com und Windows Latest geht es um einen Artikel, der ursprünglich im Windows Learn Center veröffentlicht wurde. Darin hieß es, dass 32 GB RAM die optimalste und sorgenfreie Konfiguration für Fans moderner AAA-Spiele, Nutzer mit vielen Anwendungen im Hintergrund und alle seien, die verschiedene Mods installieren möchten.

Warum ist die empfohlene Seite verschwunden?

Die Seite mit diesem Leitfaden wurde inzwischen vollständig entfernt. Wenn Nutzer versuchen, sie zu öffnen, werden sie automatisch zur Startseite des Bereichs weitergeleitet. Dies deutet darauf hin, dass Microsoft seine Einschätzung überdenkt.

Experten zufolge wurde diese Entscheidung durch die weltweit steigenden Preise für RAM-Module der Serien DDR4 und DDR5 ausgelöst. Angesichts der höheren Preise kehren Computer- und Laptophersteller wieder zu Einstiegsmodellen mit 8 GB RAM zurück.

Neue Markttrends

Überraschenderweise hat sich auch Microsoft selbst dieser Entwicklung angeschlossen. Einige Basismodelle der kürzlich vorgestellten Geräte Surface Pro 12, Surface Laptop 13 und Surface Laptop for Business wurden mit 8 GB RAM auf den Markt gebracht.

Gleichzeitig unternimmt Microsoft Schritte, um den Ressourcenverbrauch des Betriebssystems zu senken. Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, Windows 11 umfassend zu optimieren und dadurch den RAM-Bedarf zu reduzieren. Dies ist besonders für Besitzer von Geräten mit 8 GB RAM wichtig.