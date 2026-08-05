Mykhailo Mudryk Kehrt Nach 615 Tagen Auf Den Rasen Zurück

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Mykhailo Mudryk Kehrt Nach 615 Tagen Auf Den Rasen Zurück

Der ukrainische Angreifer Mykhailo Mudryk ist nach dem Ende seiner Sperre offiziell in den Profifußball zurückgekehrt. Laut Goal.com bestritt der Spieler nach einer 615-tägigen, durch einen Dopingfall verursachten Pause erstmals wieder ein Spiel. Goal.com berichtet darüber.

Der lang erwartete Moment ereignete sich bei einem Freundschaftsspiel zwischen Chelsea und Juventus in Hongkong. Mudryk wurde in der 82. Minute eingewechselt und absolvierte seine ersten Minuten für das von Xabi Alonso trainierte Team.

Seine Rückkehr auf den Rasen wurde von den Chelsea-Fans auf den Tribünen mit großem Applaus und stehenden Ovationen gefeiert. Auch der Trainerstab auf der Ersatzbank begrüßte den Spieler mit Applaus.

Dopingskandal und Sperrgeschichte

Mykhailo Mudryk war nach Testergebnissen aus dem Spätjahr 2024 vorübergehend gesperrt worden, nachdem er beschuldigt worden war, Meldonium eingenommen zu haben. Anfang 2026 verkündete der englische Fußballverband eine vierjährige Sperre gegen ihn.

Der Fußballer betonte jedoch stets seine Unschuld. Die Situation änderte sich im Juli 2026 grundlegend, nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) ihre Kriterien zum Nachweis der Substanz geändert hatte.

Nach den neuen Regeln wurde die im Körper des Spielers festgestellte Konzentration der Substanz nicht mehr als Regelverstoß eingestuft. Daraufhin erzielten die WADA, der englische Fußballverband und der Spieler eine erfolgreiche Einigung.

Rückkehr Auf Den Rasen Und Zukunftspläne

Gemäß der geänderten Entscheidung wurde Mudryks Sperre auf den Zeitraum reduziert, den er bereits verbüßt hatte – ein Jahr und acht Monate. Dadurch durfte er sofort zu Chelsea zurückkehren und das Training aufnehmen.

Das Spiel gegen Juventus war für den ukrainischen Fußballer der erste praktische Schritt nach einer schwierigen Zeit. Seine Rückkehr dürfte die Offensivmöglichkeiten des Londoner Klubs weiter vergrößern.

Mykhailo MudrykChelseaJuventusDopingFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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