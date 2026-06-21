Im modernen Fußball werden Standardsituationen zu einem der entscheidendsten Faktoren für den Ausgang eines Spiels. Insbesondere der Mittelfeldspieler von Arsenal und der englischen Nationalmannschaft, Declan Rice, hat sich unerwartet zu einem wahren Spezialisten für die Ausführung von Eckbällen entwickelt. Sein Können in diesem Bereich zahlt sich nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in den Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft aus. Dies berichtet Goal.com berichtet gibt an.

Arsenals Standardspezialist Nico Jover ist der Hauptinitiator dieser Revolution. Laut Goal.com war es Jover, der die unerwartete Entscheidung bezüglich Declan Rice traf. Der Spieler, der zuvor nur für seine defensiven Aktionen bekannt war, ist nun zu einer Schlüsselfigur geworden, die das Offensivpotenzial des Teams steigert. Gary Neville nannte Jover sogar scherzhaft „den nervigsten Mann im Fußball“, weil er die gegnerischen Verteidiger ständig unter Druck setzt.

Nico Jovers Expertise und Rices neue Facetten

Declan Rice betonte in einem Interview, dass diese Veränderungen kein Zufall seien. „Früher habe ich nie Ecken ausgeführt. Aber Nico Jover und Mikel Arteta sahen in mir eine Fähigkeit, die andere nicht sahen. Sie glaubten daran, dass ich den Ball genauso präzise an den richtigen Punkt bringen kann wie Bukayo Saka“, sagte der Spieler in einem Interview mit BBC Sport.

Wenn Declan Rice heute die Eckfahne ansteuert, ist sein Selbstvertrauen höher als je zuvor. Er sagt, dass er jedes Mal, wenn er zum Ball geht, darauf vertraut, eine Torvorlage zu geben oder eine gefährliche Situation zu kreieren. Diese Mentalität hilft auch der englischen Nationalmannschaft. Insbesondere beim 4:2-Sieg gegen Kroatien wurde eine Flanke von Rice durch Harry Kane zum Tor verwandelt.

Thomas Tuchel und Neuigkeiten in der englischen Nationalmannschaft

Englands neuer Bundestrainer Thomas Tuchel versucht ebenfalls, die hohe Intensität und taktische Disziplin der Premier League in die Nationalmannschaft zu integrieren. Während des Trainings in Kansas City wird der Arbeit an Standardsituationen besondere Zeit gewidmet. Laut Rice gibt es im Team einen klaren Spielplan, und die Spieler wissen genau, wohin er den Ball spielen wird.

Tore nach Standards spielten eine große Rolle bei Arsenals Erfolg im ersten Meisterschaftskampf seit zwanzig Jahren. Nun wird diese Erfahrung auf die internationale Bühne übertragen. Für die englischen Fans ist dies sehr erfreulich, da bei großen Turnieren ein einziger präziser Schlag den Unterschied machen kann.

Zusammenfassend zeigt die Transformation von Declan Rice, wie wichtig die Rolle des Trainerstabs im modernen Fußball ist. Für Arsenal und die englische Nationalmannschaft sind Standardsituationen nicht mehr nur eine Chance, sondern eine Hauptwaffe, um den Gegner zu besiegen.