Tinder baut Live-Treffen aus, um junge Zielgruppen zu halten

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Tinder baut Live-Treffen aus, um junge Zielgruppen zu halten

Da sich jüngere Generationen in den vergangenen Jahren allmählich von Dating-Apps für schnelle Kontakte abgewandt haben und den direkten Austausch suchen, hat Tinder begonnen, seine Live-Veranstaltungen in Dutzenden neuen Städten anzubieten. Wie ixbt.com berichtet, wurden die Änderungen nach dem Finanzbericht des Unternehmens für das zweite Quartal bekannt. Nachdem der Tinder-Eigentümer Match Group einen Rückgang der wichtigsten Einnahmen gemeldet hatte, fiel der Aktienkurs des Unternehmens im nachbörslichen Handel um mehr als 10 Prozent. TechCrunch.com berichtet .

Die Unternehmensführung gibt ihre Bemühungen zur Wiederbelebung von Tinder jedoch nicht auf. Match-Group-CEO Spencer Raskoff erklärte, dass die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im zweiten Quartal um 7 Prozent zurückgegangen sei. Das sei etwas besser als der Rückgang von 8 Prozent im vorherigen Quartal. Außerdem äußerte er die Hoffnung, dass das Wachstum der täglich aktiven Nutzer der App bald wieder eine positive Dynamik erreichen werde. Bemerkenswert ist, dass die App seit mehr als drei Jahren kein positives Nutzerwachstum mehr verzeichnet hat.

Geht die Ära des Online-Datings zu Ende?

Die Match Group, der auch andere Dating-Plattformen wie Hinge, OKCupid und PlentyofFish gehören, bereitet sich auf eine Zukunft vor, in der digitales Dating an Bedeutung verlieren könnte. Zahlreiche Analysen zeigen, dass Mitglieder der Gen Z sich von Bildschirmen abwenden und reale Kommunikation sowie persönliche Erlebnisse bevorzugen. Die internen Statistiken des Unternehmens bestätigen diesen Trend vollständig.

Im Gespräch mit Analysten erklärte Spencer Raskoff, dass fast die Hälfte der alleinstehenden Nutzer im Alter von 18 bis 29 Jahren potenzielle Partner bei Veranstaltungen im echten Leben kennenlernen und dort Erfahrungen teilen möchte. Für eine Generation, die online aufgewachsen ist, bringt der Übergang zu persönlichen Begegnungen jedoch weiterhin gewisse Schwierigkeiten mit sich. Deshalb konzentriert sich das Unternehmen besonders auf soziale Formate, die den Nutzern einen ungezwungenen persönlichen Austausch ohne übermäßigen Druck ermöglichen.

Neue Veranstaltungsformate und Perspektiven

Das im März dieses Jahres in Los Angeles gestartete Live-Events-Programm wird über einen speziellen Bereich „Events“ in der Tinder-App angeboten. Dort finden Nutzer lokale Treffen in Bowlingbahnen, bei Musikabenden, in Töpferkursen und an anderen interessanten Orten. Nach Angaben des Unternehmens haben 71 Prozent der aktiven Nutzer im Alter von 18–24 Jahren, die in L.A. leben, die Angebote dieses neuen Bereichs genutzt.

Diese Zahl zeigt, dass die Nachfrage nach persönlichen Treffen unter jungen Nutzern äußerst hoch ist. Seit März wurden über die Plattform mehr als 60 solcher Veranstaltungen organisiert. Die ausgeweitete Strategie soll in den kommenden Monaten Dutzende neue Städte erreichen und einen grundlegenden Wandel in der digitalen Dating-Branche auslösen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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