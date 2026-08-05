Amazon-Tochter Zoox beginnt in Las Vegas mit der Abrechnung für selbstfahrende Autos

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Amazon-Tochter Zoox beginnt in Las Vegas mit der Abrechnung für selbstfahrende Autos

Das zu Amazon gehörende Unternehmen Zoox, das Technologien für autonome Mobilität entwickelt, hat angekündigt, in Las Vegas Gebühren für seine Robotaxi-Dienste einzuführen. Nach jahrelangen Tests und technologischen Entwicklungsarbeiten stellt dieser Schritt einen wichtigen Wendepunkt beim Übergang des Unternehmens zum kommerziellen Betrieb dar. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com sollen kommerzielle Fahrten ab dem 10. August angeboten werden. Bis dahin war der Dienst fast ein Jahr lang für Einwohner und Besucher von Las Vegas kostenlos im Testbetrieb verfügbar. Das 2014 im Silicon Valley gegründete Startup arbeitet seit Jahren an der Entwicklung seines speziell konzipierten Elektrofahrzeugs, eines KI-basierten selbstfahrenden Systems und einer App zur Fahrtbuchung.

Wichtige Genehmigung ebnet den Weg für den kommerziellen Betrieb

Nachdem Amazon das Unternehmen 2020 übernommen hatte, stellte Zoox sein markantes würfelförmiges Robotaxi vor, dessen Steuerungssystem ohne Lenkrad und Pedale auskommt. In den vergangenen sechs Jahren testete Zoox diese Fahrzeuge und modernisierte ihre Hardware. In dieser Zeit musste sich das Unternehmen mit Herausforderungen wie der Finanzierung, technischen Problemen, dem Erhalt erforderlicher Genehmigungen und dem Rückruf einiger Fahrzeuge auseinandersetzen.

Eines der wichtigsten Hindernisse wurde vergangene Woche beseitigt. Bundesbehörden für Verkehrssicherheit, darunter die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), gewährten Zoox eine befristete Ausnahme von bestimmten Federal Motor Vehicle Safety Standards. Die Genehmigung erlaubt es dem Unternehmen, Fahrgäste für Fahrten in seinen Robotaxis zur Kasse zu bitten, da diese Fahrzeuge im Gegensatz zu herkömmlichen Autos über viele standardmäßige Bedienelemente nicht verfügen.

Preispolitik und Zukunftspläne

Die für zwei Jahre gewährte kommerzielle Ausnahme gilt für bis zu 2.500 Fahrzeuge und umfasst Anforderungen an Belüftungs- und Bremssysteme. Zoox ist auch in anderen Märkten wie San Francisco und Austin aktiv. Für den kommerziellen Betrieb in Kalifornien benötigt das Unternehmen jedoch noch zwei weitere Genehmigungen.

Nach Angaben von Unternehmensvertretern werden die Robotaxi-Preise anhand eines Grundtarifs, der Entfernung und der Fahrtdauer berechnet. Der endgültige Preis wird den Fahrgästen vor der Buchung angezeigt und bleibt auch dann unverändert, wenn das Fahrzeug eine andere Route nimmt. Für Fahrten zu Flughäfen oder stark frequentierten Veranstaltungsorten wie Sphere und T-Mobile Arena können zusätzliche Gebühren anfallen. Zoox bemüht sich, die Preise wettbewerbsfähig mit den Tarifen herkömmlicher Taxi-Dienste bei vergleichbarem Komfort zu gestalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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