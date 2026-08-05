Ange-Yoan Bonny bezeichnete das Spiel gegen Milan als wichtigen Test

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Ange-Yoan Bonny bezeichnete das Spiel gegen Milan als wichtigen Test

Bei einem Freundschaftsderby im australischen Perth trennten sich Inter und Milan mit 1:1. Nach dem Spiel teilte der Nerazzurri-Stürmer Ange-Yoan Bonny seine Eindrücke in einem Interview mit Inter TV. Wie Goal.com berichtete, bewertete der 2003 geborene talentierte Spieler die Leistung der Mannschaft nach dem Schlusspfiff positiv. Goal.com berichtete darüber.

Der Stürmer, der in den letzten 20 Minuten eingewechselt wurde, betonte, dass die Mannschaft ihre Saisonvorbereitung mit harter Arbeit fortsetze. Seinen Worten zufolge zeigte das Team ein gutes Spiel, und er freue sich über die Rückkehr der Saison. Bonny hob hervor, dass die Vorbereitung auf die neue Spielzeit durch Partien auf diesem Niveau äußerst wichtig sei.

Das Derby war eine gute Gelegenheit vor künftigen Tests

Das Duell in Perth bot nicht nur den Fans, sondern auch dem Trainerstab die Möglichkeit, den aktuellen Zustand der Spieler zu überprüfen. Bonny wertete die Partie als Grundlage für die kommenden Pflichtspiele. Seiner Ansicht nach bestand die Mannschaft gegen einen starken Gegner einen guten Test, und die Teams werden im Verlauf der Meisterschaft erneut aufeinandertreffen.

Der junge Fußballer, der in der Côte d’Ivoire geboren wurde, sprach außerdem über das Potenzial der jungen Spieler, die ins Training einbezogen wurden. Seiner Aussage nach verfügten die Talente über wichtige Fähigkeiten, wollten ihr volles Potenzial zeigen und durch das Lernen von ihren erfahrenen Mitspielern auf hohem Niveau spielen.

InterMilanAnge-Yoan BonnyPerthFreundschaftsspiel
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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