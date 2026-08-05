Shopify: KI-Suche steigert den Umsatz

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Shopify: KI-Suche steigert den Umsatz

Der E-Commerce-Softwareentwickler Shopify profitiert inzwischen deutlich von der wachsenden Verbreitung von KI-Technologien. Laut ixbt.com betonte Shopify-Präsident Harley Finkelstein bei der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht des zweiten Quartals, dass KI die Suche nicht ersetzt, sondern zu einer effektiven Ergänzung wird und insbesondere kleinen Produktherstellern und Händlern erhebliche Vorteile bringt. TechCrunch.com berichtet darüber.

In letzter Zeit haben KI-gestützte Suchmaschinen und Zusammenfassungen Online-Publisher negativ beeinflusst und zu sinkenden Website-Aufrufen sowie Werbeeinnahmen geführt. Shopify beobachtet jedoch den genau entgegengesetzten Trend. Das Unternehmen führt seine starken Finanzergebnisse und das Umsatzwachstum teilweise auf die KI-Suche zurück.

Finanzieller Erfolg und Umsatzwachstum

Den vorliegenden Daten zufolge haben sich im zweiten Quartal der KI-basierte Traffic zu Shopify-Shops und das Bestellvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdreifacht. Interessanterweise ging dieses Wachstum nicht zulasten der traditionellen Suche. Laut Finkelstein bleibt die herkömmliche Suche eine der wichtigsten Quellen zur Kundengewinnung und wächst ebenfalls weiter.

Darüber hinaus ist die Zahl der Sitzungen über die traditionelle Suche in den vergangenen zwei Jahren um das 1,3-Fache gestiegen und macht weiterhin fast ein Drittel aller Shop-Besuche aus. Beim Finanzergebnis stieg der Umsatz des Unternehmens in diesem Zeitraum um 36 % auf 3,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Wall Street. Der Bruttobetriebsgewinn legte um 31 % auf 1,71 Milliarden US-Dollar zu.

Warum liefert KI so gute Ergebnisse?

Die Shopify-Führung erklärte außerdem, warum KI-basierte Suche im E-Commerce so gut funktioniert. Während herkömmliche Suchmaschinen Produkte anhand von Schlüsselwörtern und Popularität bewerten, dringen KI-Agenten tiefer in den Katalog ein und nutzen strukturierte Daten, um die konkrete Absicht der Käufer zu verstehen und entsprechend zu handeln.

Wenn ein Käufer beispielsweise einen KI-Assistenten nach dem besten Kindersitz für eine Limousine fragt, konzentriert sich die herkömmliche Suche nur auf das Schlüsselwort „Kindersitz“. KI berücksichtigt dagegen gleichzeitig Abmessungen, Fahrzeugtyp und alle weiteren Anforderungen und findet so ein tatsächlich passendes Produkt. Diese multidimensionale Suche sorgt bei Händlern für eine deutliche Verbesserung der Conversion-Raten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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