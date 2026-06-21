Der Verteidiger der portugiesischen Nationalmannschaft, Diogo Dalot, gab detaillierte Einblicke, wie das Team mit dem Druck und der Kritik umgeht, die während der Weltmeisterschaft auf Kapitän Cristiano Ronaldo lasteten. Laut dem Spieler von Manchester United bleibt die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft trotz des externen Lärms stabil. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass das 1:1-Unentschieden Portugals gegen die DR Kongo für große Empörung in den sozialen Medien sorgte. Viele Experten, darunter Thierry Henry, betonten, dass der Fokus von Ronaldos persönlichen Rekorden auf den mannschaftlichen Erfolg verlagert werden sollte. Wie Goal.com jedoch berichtet, hatte sich das Team unter der Leitung von Roberto Martinez im Voraus auf ein solches Szenario vorbereitet.

Vorgeplante Verteidigung

Diogo Dalot betonte, dass die Teammitglieder vor Beginn des Turniers ein spezielles Treffen abhielten, um mögliche Angriffe in den sozialen Medien zu besprechen. Dieses Gespräch half den Spielern, mental vorbereitet zu sein und sich nicht von externen Faktoren ablenken zu lassen.

"Es ist ganz einfach. In der Umkleidekabine, noch bevor wir zur Weltmeisterschaft kamen, hatten wir die Gelegenheit, ausführlich über diese Kritik und die sozialen Medien zu sprechen. Es war, als wüssten wir, dass all das passieren würde. Mit einem legendären Spieler wie Cristiano im Kader mussten wir besser vorbereitet sein als je zuvor", erklärte Dalot.

Laut dem Verteidiger konnte der externe Druck die Geschlossenheit innerhalb des Teams nicht schwächen. Im Gegenteil, die Spieler sind noch enger zusammengerückt, mit dem Ziel, zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Weltpokal zu gewinnen. Sie verstehen sehr gut, dass der Großteil der Kritik unbegründet, unfair oder maßlos übertrieben ist.

Ronaldos 20-jährige Erfahrung

Für den 41-jährigen Cristiano Ronaldo ist eine solche Aufmerksamkeit nichts Neues. Der Stürmer von Al-Nassr steht seit über zwei Jahrzehnten als Hauptstar der portugiesischen Nationalmannschaft im Rampenlicht. Dalot merkte an, dass es die Erfahrung des Kapitäns ist, die dem Team Ruhe verleiht.

"Jeder weiß, wie gut Cristiano mit Kritik umgeht. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Nationalmannschaft. Er gibt dem Team Selbstvertrauen und erklärt, dass solches Gerede Teil des Spiels ist. Wenn wir am größten Wettbewerb der Welt teilnehmen, sind solche Situationen natürlich", sagt der Verteidiger.

Das Phänomen Cristiano Ronaldo war auch für Fußballfans in Usbekistan schon immer von Interesse. Jeder seiner Schritte wird nicht nur in Europa, sondern auch in unserer Region heiß diskutiert. Dalots Aussage bewies einmal mehr, dass die portugiesische Nationalmannschaft bereit ist, ihren Anführer in jeder Situation zu schützen.