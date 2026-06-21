Weltcup: Usbekische Boxer gewinnen 12 Medaillen

Der prestigeträchtige Box-Weltcup in Guiyang, China, ist zu Ende gegangen. Laut dem Pressedienst des Boxverbandes von Usbekistan nahmen die Vertreter unseres Landes erfolgreich teil und gewannen insgesamt 12 Medaillen insgesamt.

Teamwertung: Unsere Männer sind wieder die Ersten!

Die usbekische Männernationalmannschaft hat traditionell erneut bewiesen, dass sie weltweit konkurrenzlos ist, und sicherte sich die Führung in der Teamwertung. In der Gesamttabelle, einschließlich der Ergebnisse der Frauen, belegten unsere Vertreter einen Platz unter den Top Drei.

Team-Ranking der Männer:

Usbekistan — 3 Gold, 1 Silber, 2 Bronze. Kasachstan — 3 Gold, 3 Bronze. Frankreich — 2 Gold, 1 Bronze.

Gesamttabelle (Frauen und Männer kombiniert):

Lernen Sie unsere Gewinner und Medaillengewinner kennen:

Vollständige Liste der usbekischen Boxer, die beim Weltcup auf dem Podium standen:

Goldmedaillengewinner:

-60 kg — Abdumalik Khalokov

-80 kg — Javohir Ummataliyev

-90 kg — Turabek Khabibullayev

-57 kg — Nigina Oktamova

Silbermedaillengewinner:

-50 kg — Asilbek Jalilov

-48 kg — Farzona Fozilova

+80 kg — Oltinoy Sotimboyeva

Bronzemedaillengewinner:

-85 kg — Akmaljon Isroilov

+90 kg — Arman Maxanov

-60 kg — Sitora Turdibekova

-75 kg — Aziza Zokirova