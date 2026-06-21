Weltcup: Usbekische Boxer gewinnen 12 Medaillen

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Weltcup: Usbekische Boxer gewinnen 12 Medaillen

Der prestigeträchtige Box-Weltcup in Guiyang, China, ist zu Ende gegangen. Laut dem Pressedienst des Boxverbandes von Usbekistan nahmen die Vertreter unseres Landes erfolgreich teil und gewannen insgesamt 12 Medaillen insgesamt.

Teamwertung: Unsere Männer sind wieder die Ersten!

Die usbekische Männernationalmannschaft hat traditionell erneut bewiesen, dass sie weltweit konkurrenzlos ist, und sicherte sich die Führung in der Teamwertung. In der Gesamttabelle, einschließlich der Ergebnisse der Frauen, belegten unsere Vertreter einen Platz unter den Top Drei.

Team-Ranking der Männer:

  1. Usbekistan — 3 Gold, 1 Silber, 2 Bronze.

  2. Kasachstan — 3 Gold, 3 Bronze.

  3. Frankreich — 2 Gold, 1 Bronze.

Gesamttabelle (Frauen und Männer kombiniert):

Weltcup: Usbekische Boxer gewinnen 12 Medaillen

Lernen Sie unsere Gewinner und Medaillengewinner kennen:

Vollständige Liste der usbekischen Boxer, die beim Weltcup auf dem Podium standen:

Goldmedaillengewinner:

  • -60 kgAbdumalik Khalokov

  • -80 kgJavohir Ummataliyev

  • -90 kgTurabek Khabibullayev

  • -57 kgNigina Oktamova

Silbermedaillengewinner:

  • -50 kgAsilbek Jalilov

  • -48 kgFarzona Fozilova

  • +80 kgOltinoy Sotimboyeva

Bronzemedaillengewinner:

  • -85 kgAkmaljon Isroilov

  • +90 kgArman Maxanov

  • -60 kgSitora Turdibekova

  • -75 kgAziza Zokirova

Wir gratulieren all unseren Sportlern und dem Trainerstab zu diesem Erfolg, der erneut zeigt, dass die usbekische Boxschule zu den stärksten der Welt gehört!

UsbekistanGuiyangChinaKasachstanFrankreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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