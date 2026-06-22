Jose Mourinho startet Revolution bei Real Madrid: Transferpolitik komplett geändert

Jose Mourinho, der als Cheftrainer zu Real Madrid zurückgekehrt ist, hat es geschafft, die Transferpolitik des Teams in kurzer Zeit grundlegend zu ändern. Der Trainer, bekannt als "The Special One", hat im Santiago Bernabéu eine absolute Kontrolle übernommen, wie man sie zuvor selten sah. Der Verein verzichtet nun auf langfristige Projekte und konzentriert sich auf den Kauf erfahrener Stars, die sofort Ergebnisse liefern können. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Nach Informationen von ESPN legte ein geheimes Treffen im Hotel Santo Mauro in Madrid den Grundstein für die neue Ära des Vereins. Dort einigte sich Mourinho mit dem Clubdirektor Jose Angel Sanchez, dem Chefscout Juni Calafat und dem renommierten Agenten Jorge Mendes auf den Sommer-Transferplan. Während die Führung unter Carlo Ancelotti die Wünsche des Trainers häufig ablehnte, werden nun alle Entscheidungen direkt nach den Wünschen des Portugiesen getroffen.

Neue Strategie: Heute zählt, nicht die Zukunft

Seit Mourinhos Ankunft ist das Durchschnittsalter des Kaders steil angestiegen. Während das Durchschnittsalter der von Real Madrid im Jahr 2025 verpflichteten Spieler bei 21 Jahren lag, stieg dieser Wert in diesem Sommer auf 29 Jahre. Das bedeutet, dass der Verein nicht mehr jungen Talenten hinterherjagt, sondern „Kämpfer“ sammelt, die bereits ausgebildet und bereit zum Siegen sind.

Als erste Ergebnisse dieses neuen Ansatzes lassen sich die Transfers von Spielern wie Marc Cucurella, Bernardo Silva und Ibrahima Konate anführen. Zudem wird erwartet, dass Denzel Dumfries bald zum Team stößt. Für Mourinho stehen die internationale Erfahrung und die mentale Stärke eines Spielers über dem Alter.

Der Transfer von Marc Cucurella, der für 55 Millionen Euro von Chelsea verpflichtet wurde, zeigte, wie hoch Mourinhos Einfluss ist. Berichten zufolge sprach der Trainer persönlich mit dem Verteidiger, analysierte seine Spiele in der Champions League und spielte eine entscheidende Rolle bei seinem Wechsel nach Madrid.

Auch in der Angelegenheit Bernardo Silva zeigte Mourinho Entschlossenheit. Den 31-jährigen portugiesischen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Manchester City auslief und der das Interesse von Clubs wie Atletico Madrid und Barcelona weckte, machte Mourinho zu seinem Hauptziel. Nach Ansicht des Trainers benötigte das Zentrum des Teams einen professionellen Spieler mit Führungsqualitäten und unermüdlichem Arbeitseifer.

Nächste Ziele: Enzo Fernandez und Ruben Dias

Mourinhos Plan, eine „Siegermaschine“ zu bauen, hört hier nicht auf. Derzeit stehen zwei große Namen im Fokus des Vereins:

Enzo Fernandez — der Hauptkandidat zur weiteren Verstärkung des Mittelfelds;

Ruben Dias — ein Anführer, der Stabilität in die Abwehrreihe bringt;

Denzel Dumfries — ein erwarteter Transfer zur Verstärkung der rechten Außenverteidigung.

Real-Madrid-Fans und Experten reagieren unterschiedlich darauf, dass Mourinho so weitreichende Befugnisse hat. Eines ist jedoch klar: Im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 formt der Madrider Club einen seiner kämpferischsten und erfahrensten Kader. Mourinho beschäftigt sich nicht mit langfristigen Projekten, sondern mit dem Gewinn von Trophäen im Hier und Jetzt.