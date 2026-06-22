Kylian Mbappe verteidigt Teamkollegen: Dembele ist "Ballon d'Or"-Gewinner und wichtigste Waffe

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Kylian Mbappe verteidigt Teamkollegen: Dembele ist "Ballon d'Or"-Gewinner und wichtigste Waffe

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, hat vor dem Spiel gegen den Irak im Rahmen der Jaxon Championship scharf auf die Kritik an seinem Teamkollegen Ousmane Dembele reagiert. Der Real Madrid-Stürmer betonte die taktische Bedeutung von Dembele auf dem Platz und wie wichtig er für das Team ist, nachdem Dembele nach dem Spiel gegen Senegal in der Kritik stand. Laut Goal.com berichtet .

In der Pressekonferenz erklärte Mbappe, dass er Dembeles Spiel eingehend analysiert habe. Seinen Worten zufolge habe gerade Ousmane in der ersten Halbzeit die besten Aktionen gezeigt, auch wenn viele die Helden der zweiten Halbzeit würdigen. Laut Goal.com forderte der Kapitän dazu auf, nicht an der Klasse seines Mitspielers zu zweifeln.

Taktischer Vorteil und "Ballon d'Or"-Anerkennung

"Ich habe das Spiel zweimal gesehen. In der ersten Halbzeit war Ousmane unter den vier Angreifern der Beste und stach mehr als alle anderen hervor. Obwohl Michael Olise und ich in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Aufgaben erledigt haben, hat auch Dembele seinen Beitrag geleistet. Er hat die Gegner gebunden und den Raum für das erste Tor geschaffen", erklärte Mbappe.

Zudem bezeichnete Kylian Mbappe seinen Teamkollegen als "Ballon d'Or"-Gewinner (entweder unter Junioren oder in symbolischer Bedeutung) und betonte, dass das gesamte Team an ihn glaube. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der PSG-Star ab dem morgigen Spiel wieder in seine Bestform zurückkehren und im Verlauf des Turniers zu einem fundamentalen Spieler für Frankreich werden werde.

Kapitänsverantwortung und neue Talente

Im Vorfeld seines 100. Länderspiels sprach Mbappe auch über die Verantwortung, die die Kapitänsbinde mit sich bringt. Er verbarg nicht, dass er die Bedeutung versteht, Spuren in der Geschichte seines Landes zu hinterlassen, und manchmal Druck verspüre. Doch für den erfahrenen Stürmer ist ein Doppel im ersten Spiel noch lange nicht das Maximum.

Im Gespräch äußerte Mbappe zudem warme Worte über das neue Teammitglied Michael Olise. Er betonte, dass Olise ein Spieler mit einem einzigartigen Stil sei, der in jedem Spiel unerwartete Situationen schaffen könne. Es wurde angemerkt, dass aufgrund der Vielzahl an Talenten im Kader der französischen Nationalmannschaft in jedem Spiel neue Helden entstehen können.

Die französische Nationalmannschaft trifft in der nächsten Runde der Gruppenphase der Jaxon Championship auf den Irak. Diese Begegnung weckt großes Interesse, da sie sowohl Mbappes Jubiläumspiel als auch eine Chance für Dembele darstellt, seinen Kritikern eine angemessene Antwort zu geben.

FrankreichKylian MbappeOusmane DembeleJaxon ChampionshipReal Madrid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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