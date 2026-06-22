Michael Owen: Ich wäre nicht überrascht, wenn Ronaldo gegen Usbekistan einen Hattrick erzielt

Die bevorstehende Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Portugal, die beide in der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026 eingeteilt wurden, steht derzeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Fußballfans und Experten weltweit. Während Usbekistan als Turnierdebütant mit seinem ungenutzten Potenzial viele fasziniert, geriet Portugal aufgrund eines unerwarteten Ergebnisses in der ersten Runde in den Fokus.

Portugals Pech und der Druck auf Ronaldo

Portugal, das als einer der Favoriten des Turniers gilt, sorgte in der ersten Runde durch ein Unentschieden gegen die Demokratische Republik Kongo für eine große Sensation. Dieses Ergebnis wurde in der Fußballwelt scharf kritisiert.

Insbesondere der schwache Auftritt von Cristiano Ronaldo, der mit Lionel Messi gemeinsam den Rekord von sechs Weltmeisterschaftsteilnahmen aufgestellt hat, löste viel Kritik aus. Experten begannen, das allgemeine Potenzial und die Aussichten der portugiesischen Nationalmannschaft infrage zu stellen. In dieser Situation ist das Spiel der zweiten Runde gegen Usbekistan für die Portugiesen von enormer Bedeutung.

Michael Owen unterstützt seinen ehemaligen Teamkollegen

Die Weltfußball-Legende und berühmte englische Torjäger Michael Owen gab vor dem Aufeinandertreffen zwischen Usbekistan und Portugal ein Interview mit Goal. Owen, der einst bei Manchester United mit Ronaldo zusammenspielte, glaubt trotz der Kritik, dass sich Cristiano im Spiel gegen Usbekistan beweisen kann:

"Vor dem ersten Spiel Portugals konnte selbst die Tatsache, dass Lionel Messi für Argentinien drei Tore erzielte, Ronaldo nicht dazu inspirieren, selbst zu treffen. Es fiel ihm nicht leicht, dies zu akzeptieren. Aber ich schließe mich der Kritik an Ronaldo nicht an. War Cristiano nicht immer so? Besonders in den letzten Jahren. Er war nie sehr aktiv am Mannschaftsspiel beteiligt, konnte aber in entscheidenden Momenten die Situation auf dem Platz komplett ändern. Es ist sehr einfach, ihm die Schuld an allem zu geben, wenn er nicht trifft. Aber wie oft hat er bereits im nächsten Spiel die Kritiker zum Schweigen gebracht? Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn Cristiano Ronaldo im Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft einen Hattrick erzielt."

Spielzeit und Ort

Das historische Duell zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Portugal beginnt am 23. Juni um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit. Diese spannende Begegnung wird in einem luxuriösen Stadion in Houston, USA, ausgetragen.