Mohamed Salah sichert Ägypten ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft

Die ägyptische Nationalmannschaft feierte in Vancouver mit einem 3:1-Sieg gegen Neuseeland den ersten Sieg ihrer Geschichte bei einer Weltmeisterschaft. Der Hauptarchitekt dieses historischen Ergebnisses war Liverpool-Stürmer Mohamed Salah, der nicht nur selbst traf, sondern auch Vorlagen lieferte und so die Entscheidung herbeiführte. Wie Goal.com berichtet, .

Das Spiel begann mit unerwarteten Schwierigkeiten für die Ägypter. In der 15. Minute köpfte Finn Surman eine Ecke ins Netz und brachte Neuseeland in Führung. Laut Goal.com setzten Lücken in der ägyptischen Defensive und ein Fehler bei einer Standardsituation die „Pharaonen“ unter Druck.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Nachdem die ägyptische Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit ihren Rhythmus nicht gefunden hatte, zeigte sie nach der Pause ein völlig anderes Gesicht. In der 58. Minute glich Mostafa Ziko aus und gab seinem Team Selbstvertrauen. Kurz darauf betrat Mohamed Salah die Bühne: Durch eine hervorragende Kombination mit Ziko erzielte er mit seinem typischen kraftvollen Linksschuss den Führungstreffer für Ägypten.

Kurz vor Spielende stellte Mahmoud Trezeguet nach einer Vorlage von Salah das Endergebnis fest. Dieser Sieg macht Ägypten mit vier Punkten zum Tabellenführer der Gruppe G. Zur Erinnerung: Das Team hatte die erste Runde mit einem Unentschieden gegen Belgien beendet.

Nach dem Spiel äußerte sich Mohamed Salah: „Dies ist ein großartiger Erfolg für alle Spieler. Ein wunderbarer Sieg und eine fantastische Atmosphäre. Jetzt ist das nächste Spiel für uns von enormer Bedeutung.“ Der Kapitän schätzte die Chancen seines Teams auf den Einzug in die K.o.-Runde sehr hoch ein.

Dieser Sieg markiert einen echten Wendepunkt für den ägyptischen Fußball. Nach jahrelangen Versuchen hat das Team endlich drei Punkte bei einer Weltmeisterschaft geholt. Tausende ägyptische Fans im Stadion von Vancouver wurden Zeugen dieses historischen Moments.