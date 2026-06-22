Zwei historische Rekorde für Fayzullayev und ein „Witz“ eines ehemaligen Teamkollegen

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Zwei historische Rekorde für Fayzullayev und ein „Witz“ eines ehemaligen Teamkollegen

Das Spiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien in der ersten Runde der Weltmeisterschaft 2026 schlug ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs auf. Der 22-jährige Offensivspieler Abbosbek Fayzullayev wird als einer der Hauptakteure dieser historischen Begegnung gefeiert.

Nachdem Fayzullayev den gegnerischen Kasten getroffen hatte, erreichte er gleichzeitig zwei gewaltige Meilensteine und schrieb Geschichte.

Erstens wurde Abbosbek Fayzullayev zum ersten usbekischen Fußballer, dem es gelang, in der Endrunde einer Weltmeisterschaft ein Tor zu erzielen.

Zweitens stellte Abbos einen einzigartigen Weltrekord auf. Mit einer Körpergröße von 167 Zentimetern wurde der Fußballer als kleinster Torschütze registriert, der im 21. Jahrhundert bei einer Weltmeisterschaft per Kopf traf.

Nach diesem historischen Tor und den Rekorden sprach Matvey Lukin, Verteidiger des CSKA Moskau und ehemaliger Teamkollege von Abbosbek, über ihren Austausch.

Matvey Lukin betonte, dass sie Fayzullayev auch in Russland aktiv unterstützen und sich sehr über seinen Erfolg freuen.

"Dies ist das erste Tor der usbekischen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften. Wir haben uns nach dem Spiel geschrieben; er schickte ein Video, in dem er sehr zufrieden und glücklich aussah", sagte Lukin.

Der russische Fußballer vergaß es nicht, seinem ehemaligen Teamkollegen vor den nächsten Spielen einen freundschaftlichen Rat und eine humorvolle Warnung zu geben.

"Ich habe ihm gesagt, dass noch wichtige Spiele bevorstehen und er die Wachsamkeit nicht verlieren dürfe. Ich scherzte, dass er sonst den Boden unter den Füßen verlieren könnte", fügte der Verteidiger hinzu.

Matvey Lukin lobte jedoch die menschlichen Qualitäten von Abbosbek und betonte, dass er sehr fleißig sei und weit entfernt von Phänomenen wie der "Star-Krankheit" bleibe.

Abbosbek FayzullayevMatvey LukinZSKA MoskauUsbekistanKolumbien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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