Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC Barcelona

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Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC Barcelona

Die Situation rund um den spanischen Nationalspieler und Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri sorgt auf dem Transfermarkt für hitzige Diskussionen. Wie die Sportpresse berichtet, könnte ein möglicher Wechsel des Spielers die internen Pläne des FC Barcelona grundlegend verändern und einem der Führungsspieler des Teams ernsthafte Probleme bereiten. Goal.com berichtet dies.

Noch vor wenigen Tagen hatte Cheftrainer Hansi Flick nachdrücklich betont, dass die Verstärkung dieser Position keine Priorität habe. Die Vereinsführung bewertet Rodris Ankunft nun jedoch als strategisch wichtigen Schritt. Zwei Hauptgründe haben den Klub zu dieser Entscheidung bewogen: Zum einen wird erwartet, dass Marc Casadó die Mannschaft bald verlässt, zum anderen laboriert Frenkie de Jong an einer Knieverletzung.

Die Gefahr für Frenkie de Jong

Den Informationen der Publikation zufolge könnte Frenkie de Jong der Spieler sein, der am stärksten unter Rodris Transfer leidet. Kurz- und mittelfristig droht dem niederländischen Mittelfeldspieler der Verlust seines Platzes in der Startelf. Seine Zukunft beim katalanischen Klub bleibt derzeit ungewiss.

Die neuen Saisonvorbereitungspläne des Klubs änderten sich, sobald De Jong zur Trainingsbasis zurückkehrte. Der Mittelfeldspieler kam mit einer während seines Urlaubs erlittenen Knieverletzung auf dem Vereinsgelände an. Dieser Umstand löste bei der Vereinsführung des FC Barcelona, insbesondere bei Cheftrainer Hansi Flick, großen Ärger aus.

Der Trainerstab konnte nicht nachvollziehen, wie der Spieler in wichtigen Partien zum Saisonende trotz einer Verletzung hatte spielen können. Der Unmut der Vereinsführung richtete sich nicht nur gegen den Spieler selbst, sondern auch gegen das medizinische Team der niederländischen Nationalmannschaft. Infolgedessen verlor der Klub seinen wichtigsten defensiven Mittelfeldspieler und sah sich mit einem unerwarteten Problem konfrontiert.

Rodris Ankunft gilt als Maßnahme, um diese Lücke zu schließen und den Konkurrenzkampf im Zentrum der Mannschaft zu verschärfen. Wie sich diese Situation jedoch auf die Zukunft der aktuellen Spieler auswirken wird, dürfte sich in den kommenden Tagen klären.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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