Neymar kehrt ins Training Brasiliens zurück: Paqueta betont seine Bedeutung

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Neymar kehrt ins Training Brasiliens zurück: Paqueta betont seine Bedeutung

Brasiliens führender Mittelfeldspieler Lucas Paqueta zeigte sich erfreut über die Rückkehr des Teamkapitäns Neymar ins Training. Dies ist eine sehr wichtige Nachricht für die "Pentacampeones" vor den entscheidenden Gruppenspielen der Weltmeisterschaft 2026. Der Starstürmer, der den ersten Teil des Turniers verpasste, steht nun kurz vor seiner Rückkehr in den Kader. Dies berichtet Goal.com berichtet sagt.

Neymar hatte die Spiele Brasiliens gegen Marokko (1:1) und Haiti (3:0) aufgrund einer Wadenverletzung verpasst. Sein Erscheinen auf dem Trainingsplatz in Miami steigerte jedoch die Stimmung im Team erheblich. Laut Goal.com wird erwartet, dass der Fußballer im letzten Gruppenspiel gegen Schottland zum Einsatz kommt.

Lucas Paqueta sprach am Sonntag in einer Pressekonferenz über die Rückkehr seines Teamkollegen. "Wir alle sind sehr glücklich, ihn im Training und auf dem Platz zu sehen. Neymar ist ein extrem wichtiger Spieler für die brasilianische Nationalmannschaft. Er hat in diesem Trikot eine großartige Geschichte geschrieben und kann uns immer noch sehr helfen", betonte Paqueta.

Kaderverluste und Teamgeist

Während Neymars Rückkehr eine positive Nachricht ist, hat die brasilianische Nationalmannschaft auch einen schweren Verlust erlitten. Barcelona-Flügelspieler Raphinha fällt wegen einer Knieverletzung aus. Seine Teilnahme am weiteren Turnierverlauf ist derzeit ungewiss. Paqueta erklärte, dass das Team Raphinha in jeder Hinsicht unterstütze und auf eine schnelle Genesung hoffe.

"Im Moment spürt er die Unterstützung des gesamten Teams. Wir stehen an seiner Seite und leisten alle mögliche Hilfe im Genesungsprozess. Raphinha ist ein fleißiger Junge und wird alles geben, um so schnell wie möglich zurückzukehren. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie wichtig er für unser Team ist; er hat sich in den letzten Saisons enorm entwickelt", sagt der Mittelfeldspieler.

Obwohl Brasilien fünfmaliger Weltmeister ist, warnte Paqueta davor, vor dem Spiel gegen Schottland zu selbstgefällig zu sein. Die Schotten streben zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Einzug in die K.-o.-Runde an und werden gegen die südamerikanischen Giganten mit aller Kraft kämpfen.

Paqueta merkte an, dass man dem Gegner mit Respekt begegnen müsse: "Alle Mannschaften bei der Weltmeisterschaft verdienen Respekt. Man muss sie analysieren und sich gründlich auf das Spiel vorbereiten. Wir respektieren Schottland, aber wir müssen unser Spiel zeigen und die Anweisungen des Trainers befolgen. Unser Ziel ist es, gegen jeden Gegner zu gewinnen."

Die brasilianische Nationalmannschaft möchte derzeit ihre Führung in der Gruppe festigen und mit guter Stimmung in die K.-o.-Runde einziehen. Von Neymars Rückkehr wird erwartet, dass sie die Kreativität in der Offensive erhöht und die Gesamtstärke des Teams steigert.

BrasilienNeymarWeltmeisterschaftLucas PaquetaFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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