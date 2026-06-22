Freier Eintritt für Uzbekistan gegen Portugal im Bunyodkor-Stadion

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Freier Eintritt für Uzbekistan gegen Portugal im Bunyodkor-Stadion

Am 23. Juni wird das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Uzbekistan und Portugal live auf einer Großleinwand im Bunyodkor-Stadion übertragen. Das Spiel beginnt um 22:00 Uhr Taschkenter Zeit.

An diesem Tag wird im Stadion auch eine Zusatzveranstaltung für die Fans organisiert. Um 19:30 Uhr ist ein Jugendfußball-Festival geplant.

Die Organisatoren empfehlen den Fans, die das Stadion besuchen möchten, frühzeitig zu erscheinen. Der Eintritt zur Spielübertragung und zum Festival ist völlig kostenlos.

PortugalBunyodkor-StadionJugendfußball-FestivalNationalmannschaftFußballUzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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