Freier Eintritt für Uzbekistan gegen Portugal im Bunyodkor-Stadion
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Am 23. Juni wird das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Uzbekistan und Portugal live auf einer Großleinwand im Bunyodkor-Stadion übertragen. Das Spiel beginnt um 22:00 Uhr Taschkenter Zeit.
An diesem Tag wird im Stadion auch eine Zusatzveranstaltung für die Fans organisiert. Um 19:30 Uhr ist ein Jugendfußball-Festival geplant.
Die Organisatoren empfehlen den Fans, die das Stadion besuchen möchten, frühzeitig zu erscheinen. Der Eintritt zur Spielübertragung und zum Festival ist völlig kostenlos.
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