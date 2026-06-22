Tottenham bereitet Angebot an Manchester United für Marcus Rashford vor

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Tottenham bereitet Angebot an Manchester United für Marcus Rashford vor

Tottenham Hotspur möchte im Rahmen ihrer Aktivitäten auf dem Sommertransfermarkt den Stürmer von Manchester United, Marcus Rashford, verpflichten. Der englische Forward ist zum Hauptziel des Vereins geworden, und die Führung der Londoner arbeitet derzeit an einem offiziellen Angebot. Rashford, der die letzte Saison auf Leihbasis bei Barcelona verbrachte, nimmt derzeit mit der englischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Wie The i Paper berichtet, ist Tottenham-Cheftrainer Roberto De Zerbi ein großer Bewunderer von Marcus Rashford. Der italienische Spezialist hat die Vereinsführung gebeten, diesen Transfer zu realisieren und eine Lösung für den Stürmer zu finden. Die Londoner priorisieren Spieler, die sich in der englischen Premier League bewiesen haben, gegenüber unerfahrenen Spielern aus dem Ausland.

Transferwert und finanzielle Hürden

Gemäß der Vereinbarung zwischen Manchester United und dem Spieler wurde für diesen Sommer eine Ablösesumme von 40 Millionen Pfund für Rashford festgelegt. Tottenham beabsichtigt jedoch nicht, diesen Betrag vollständig zu zahlen. Berichten zufolge wollen die "Spurs" zunächst ein niedrigeres Angebot abgeben, um die Verhandlungsbereitschaft des Manchester-Klubs zu testen.

Derzeit ist Manchester United nicht gegen einen Verkauf des Spielers, um den finanziellen Druck durch sein hohes Gehalt zu verringern. Goal.com fügt hinzu, dass Rashford bereit ist, eine deutliche Gehaltskürzung zu akzeptieren, um seine Karriere neu zu beleben. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Transfers.

Rashfords Entscheidung und Vereinspläne

Der Spieler selbst würde es vorziehen, erneut ins Ausland zu gehen oder in die erste Mannschaft von Manchester United zurückzukehren. Obwohl er derzeit keinen Wechsel zu einem anderen englischen Verein plant, könnte sich die Situation ändern. Da Barcelona das Kaufrecht nicht dauerhaft ausgeübt hat, sind Rashfords Optionen begrenzt.

Tottenham hat im aktuellen Transferfenster bereits mehrere große Deals abgeschlossen. Folgende Spieler haben sich dem Kader angeschlossen:

  • Jan Paul van Hecke von Brighton (52 Millionen Pfund);
  • Andrew Robertson als Free Agent;
  • Marcos Senesi als Free Agent.
Zudem bereitet der Londoner Club ein Angebot über 80 Millionen Pfund für den Newcastle-Mittelfeldspieler Sandro Tonali vor. Der Transfer von Rashford soll das Projekt von De Zerbi weiter stärken. Wenn sich die Parteien einigen können, könnte Marcus Rashford die neue Saison in Nordlondon beginnen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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