WM 2026: Belgien gegen Iran (Gefährliche Szenen ansehen)
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Die Begegnung zwischen Belgien und Iran am 2. Spieltag der Gruppenphase der WM 2026 endete mit einem 0:0-Unentschieden.
Iran ging in der 25. Minute in Führung. Mehdi Taremi traf, doch das Tor wurde nach einer VAR-Prüfung aberkannt.
WM 2026. 2. Spieltag
Belgien - Iran 0:0
Aberkanntes Tor: Taremi (25)
Rote Karte: Nathan Ngoy (66)
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