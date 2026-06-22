WM 2026: Belgien gegen Iran (Gefährliche Szenen ansehen)

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WM 2026: Belgien gegen Iran (Gefährliche Szenen ansehen)

Die Begegnung zwischen Belgien und Iran am 2. Spieltag der Gruppenphase der WM 2026 endete mit einem 0:0-Unentschieden.

Iran ging in der 25. Minute in Führung. Mehdi Taremi traf, doch das Tor wurde nach einer VAR-Prüfung aberkannt.

WM 2026. 2. Spieltag

Belgien - Iran 0:0

Aberkanntes Tor: Taremi (25)

Rote Karte: Nathan Ngoy (66)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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