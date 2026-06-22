Alexia Putellas wählt neues Team: Wohin wechselt die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin?

Einer der hellsten Sterne des Frauenfußballs, die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas, steht kurz vor einer endgültigen Entscheidung über ihre Zukunft. Nach einer erfolgreichen 14-jährigen Karriere beim FC Barcelona wird die spanische Mittelfeldspielerin voraussichtlich noch diese Woche ihren neuen Verein bekannt geben. Dies berichtete Mundo Deportivo. Goal.com wird darüber berichten.

Putellas beendete die letzte Saison mit einem echten Triumph bei Barcelona. Gemeinsam mit ihrem Team gewann sie das 'Quadruple', bestehend aus der spanischen Meisterschaft, dem nationalen Pokal und Supercup sowie der Women's Champions League. Die 32-jährige Spielerin bewies mit 19 Toren und 15 Vorlagen in allen Wettbewerben, dass sie nach wie vor eine der stärksten Spielerinnen der Welt ist.

Wettkampf zwischen US- und englischen Clubs

Derzeit ist der englische Club London City Lionesses der Hauptfavorit im Transferrennen, doch Vertreter der US-amerikanischen NWSL-Liga versuchen, die Situation zu ändern. Insbesondere Boston Legacy und der amtierende Champion Gotham FC haben ernsthafte Angebote für Putellas abgegeben. Da die Meisterschaft in den USA Mitte Juli fortgesetzt wird, möchten die Teams den Transfer schnellstmöglich formalisieren.

Zudem gibt es Informationen, dass auch die Giganten des englischen Frauenfußballs — Arsenal und Chelsea — Interesse an Alexia Putellas zeigen. Quellen zufolge hat einer der Londoner Clubs der Spielerin ein sehr hohes Gehalt und einen lukrativen Vertrag angeboten. Beide Teams streben an, ihr Mittelfeld vor der nächsten Saison zu verstärken.

Putellas ist nicht nur eine erfahrene Anführerin, sondern aus Marketing-Sicht auch eine enorme Einnahmequelle für jeden Verein. Ihr Abschied von Barcelona war für ganz Spanien ein unerwartetes Ereignis, doch die Spielerin hat ihre Bereitschaft signalisiert, neue Herausforderungen anzunehmen. Ihr nächstes Ziel könnte das Kräfteverhältnis im Frauenfußball erheblich verändern.

Zur Erinnerung: Alexia Putellas ist einer der Hauptkandidaten für den nächsten Ballon d'Or, der im September verliehen wird. Ihre Auszeichnung als beste Spielerin der Champions League hat diese Chancen weiter erhöht. In den nächsten Tagen wird die weltweite Fußballgemeinschaft das Ende dieser Transfer-Saga erfahren.