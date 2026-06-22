Der englische Meister Manchester City hat einen wichtigen Schritt unternommen, um einen würdigen Nachfolger für Pep Guardiola zu finden, der das Team verlässt. Die Vereinsführung hat mit Chelsea eine offizielle Vereinbarung über den Transfer des italienischen Spezialisten Enzo Maresca getroffen. Gemäß dieser Vereinbarung wird der Verein eine hohe Entschädigungssumme an den Londoner Club für den neuen Cheftrainer zahlen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Informationen von Sky zufolge wurden die Verhandlungen zwischen Manchester City und Chelsea erfolgreich abgeschlossen, wobei die Entschädigungssumme auf 17 Millionen Britische Pfund festgelegt wurde. Dieser Betrag wird verwendet, um den aktuellen Vertrag des italienischen Spezialisten aufzulösen und seine Rückkehr in das Etihad Stadium zu sichern. Dieser Transfer wird zu einer der höchsten Summen werden, die jemals für einen Trainer in der Geschichte der Premier League gezahlt wurden.

Nachfolger von Guardiolas Traditionen

Enzo Maresca ist kein Fremder bei Manchester City. In der Saison 2022-23, als der Verein das historische Triple gewann, war er als Assistent von Pep Guardiola tätig. Dieser Faktor machte ihn zum geeignetsten Kandidaten, da er das interne Umfeld und den taktischen Stil des Teams bestens kennt. Die Führung sieht in Maresca den einzigen Trainer, der Guardiolas Philosophie fortführen kann.

Der Verhandlungsprozess gestaltete sich rechtlich etwas komplex. Obwohl Maresca das Amt des Cheftrainers bei Chelsea am 1. Januar verlassen hatte, war er laut Vertragsklauseln weiterhin an den Londoner Club gebunden. Nach mehreren Dialogrunden zwischen den beiden Giganten wurde das Finanzpaket vollständig geklärt und alle Hindernisse beseitigt.

Marescas erfolgreicher Weg

Die Trainerkarriere des 46-jährigen Spezialisten ist in den letzten Jahren steil verlaufen. Nach seiner Zeit als Assistent bei Manchester City übernahm er Leicester City und führte die "Foxes" bereits im ersten Versuch zurück in die Premier League. Dieser Erfolg öffnete ihm im Sommer 2024 die Türen zu Chelsea.

Nun steht Enzo Maresca vor einer gewaltigen Aufgabe. Er muss nicht nur eines der stärksten Teams der Welt führen, sondern auch die von Pep Guardiola gesetzten hohen Standards aufrechterhalten. Für Chelsea dient diese Entschädigung von 17 Millionen Pfund als zusätzliche Quelle, um die finanzielle Lage des Clubs zu stabilisieren und neue Projekte zu realisieren.

In den nächsten Tagen wird eine offizielle Bekanntgabe von Manchester City über die Ernennung von Enzo Maresca erwartet. Diese Ernennung signalisiert den Beginn einer neuen Ära im englischen Fußball, da für alle Fußballfans spannend bleibt, wie das Team nach dem Abgang von Guardiola spielen wird.