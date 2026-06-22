Die brasilianische Fußballlegende Roberto Carlos teilte seine Gedanken über den aktuellen Zustand und die Zukunftsaussichten der Nationalmannschaft. Laut dem ehemaligen Verteidiger könnte die "Seleção" bei der Weltmeisterschaft 2026 einer der Hauptanwärter auf den Sieg werden, doch dafür müsse der Hauptstar Neymar in den Kader zurückkehren. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

In einem Gespräch mit Sergio Aguero betonte der Weltmeister von 2002, dass das Spiel der brasilianischen Nationalmannschaft noch nicht seinen Höhepunkt erreicht habe. Laut Roberto Carlos forme sich der Kader Schritt für Schritt, und die Rückkehr eines erfahrenen Führers wie Neymar würde den Teammechanismus komplett verändern. Laut einem Bericht von ixbt.com glaubt der legendäre Fußballer, dass das Team das Finale erreichen kann.

Neymar — Der Schlüssel zum Sieg

"Wir haben noch nicht unser bestes Fußball gezeigt, aber wie wir es immer vor Weltmeisterschaften sagen, wächst das Team allmählich. Wir wissen nicht genau, in welcher Form Neymar nach seiner Rückkehr sein wird, aber ich glaube, dass Brasilien mit ihm viel stärker sein wird", sagt Roberto Carlos. Seiner Meinung nach dient der 34-jährige Stürmer den jungen Talenten sowohl als moralische als auch als taktische Stütze.

Gleichzeitig würdigte der ehemalige Real Madrid-Star auch andere Spieler im Kader. Insbesondere wurde festgestellt, dass Vinicius Junior derzeit auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Form ist, während junge Spieler wie Endrick und Matheus Cunha frisches Blut ins Team bringen. Das Duo Marquinhos und Gabriel in der Verteidigung wurde als wichtiger Faktor für die Stabilität der Mannschaft hervorgehoben.

Rivalität mit Argentinien und das Ancelotti-Projekt

Roberto Carlos erkannte auch die Überlegenheit der argentinischen Nationalmannschaft an, Brasiliens ewiger Rivale. Die aktuellen Weltmeister unter Lionel Scaloni haben den Vorteil, seit langer Zeit mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, und ein Genie wie Lionel Messi im Kader zu haben. Laut Carlos muss Brasilien seine Standards deutlich erhöhen, um Argentinien zu besiegen.

Derzeit bereitet sich die brasilianische Nationalmannschaft auf eine neue Ära unter der Leitung von Carlo Ancelotti vor. Roberto Carlos und mehrere andere legendäre Fußballer beteiligen sich direkt an der Unterstützung des Projekts des italienischen Spezialisten. Ihr Ziel ist es, Brasilien durch die Verbesserung der internen Atmosphäre und die Weitergabe von Erfahrungen an junge Spieler wieder auf den Thron des Weltfußballs zu führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die WM 2026 für Brasilien nicht nur das nächste Turnier ist, sondern eine große Chance, nach einer langen Pause wieder im Finale zu spielen und den Status als fünfmaliger Champion zu bestätigen. Dafür sind das taktische Wachstum des Teams und die Gesundheit erfahrener Spieler wie Neymar von entscheidender Bedeutung.