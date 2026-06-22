Tottenham Hotspur hat nach wie vor Schwierigkeiten, die Lücke zu füllen, die der legendäre Stürmer Harry Kane hinterlassen hat. Der ehemalige Mittelfeldspieler Darren Anderton hat der Vereinsführung eine unerwartete, aber vielversprechende Option vorgeschlagen, um dieses Problem zu lösen. Seiner Meinung nach könnte Brentford-Stürmer Igor Thiago der ideale Kandidat für Tottenham sein. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Standard Sport gab Anderton zu, dass es fast unmöglich sei, einen Spieler wie Harry Kane zu finden. Er betonte jedoch, dass der Verein auf dem Transfermarkt bereit sein müsse, Risiken einzugehen. Laut dem ehemaligen Fußballprofi würde der Brasilianer Igor Thiago mit seiner physischen Präsenz und technischen Fähigkeiten perfekt in das neue System unter Roberto De Zerbi passen.

Igor Thiago konnte sich in der letzten Saison in der Premier League beweisen. Mit 22 Toren für Brentford landete er in der Torschützenliste nur hinter Erling Haaland. Der Stürmer, der 2024 von Club Brugge zum Londoner Club wechselte, entwickelte sich trotz Verletzungen schnell zu einem der gefährlichsten Angreifer der Liga.

Probleme in der Offensive und Konkurrenz

Anderton äußerte sich auch zu den derzeitigen Stürmern bei Tottenham — Richarlison und Dominic Solanke. Seiner Meinung nach ist Richarlison zwar ein unangenehmer Gegner für Verteidiger, aber kein beständiger Torschütze. Bei Solanke ist der Experte etwas optimistischer, bezweifelt jedoch, ob er das Niveau von Kane erreichen kann.

"Wir brauchen eine echte Tormaschine. Richarlison kann auf dem Platz laufen und die Verteidiger ablenken, aber er ist kein Knipser auf dem Niveau, das das Team in die Top vier führt. Was Solanke betrifft, so ist er ein guter Spieler, aber er kann Harry Kane nicht ersetzen. Daher wäre die Verpflichtung eines Spielers wie Igor Thiago eine logische Entscheidung", sagt Darren Anderton.

Tottenham führt derzeit unter Roberto De Zerbi ernsthafte Reformen durch. Verteidiger wie Jan Paul van Hecke und Andy Robertson wurden bereits in den Kader geholt. Nun liegt das Hauptaugenmerk auf der Verstärkung der Offensive. Anderton ist überzeugt, dass De Zerbi das Team wieder in die Champions League führen kann, wenn der Verein den Transfer von Igor Thiago realisiert.

Auch für Fußballfans in Usbekistan sind die Veränderungen in der Offensive von Tottenham interessant, da das Team seit jeher für einen offensiven Spielstil steht. Der potenzielle Transfer von Igor Thiago deutet auf die Ambitionen des Teams für die kommende Saison hin.