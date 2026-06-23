Lionel Messi erzielt Doppelpack im Spiel Argentinien gegen Österreich

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Lionel Messi erzielt Doppelpack im Spiel Argentinien gegen Österreich

Argentinien besiegte Österreich in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 mit 2:0. Die Partie der Gruppe J fand im Arlington Stadium in Dallas statt. Lionel Messi traf doppelt für Argentinien: das erste Tor in der 38. Minute und das zweite in der 90+5. Minute.

In der Spielstatistik war Argentinien in vielen Bereichen überlegen. Das Team gab 12 Schüsse ab, während Österreich sechs Versuche verzeichnete. Argentinien hatte drei Torschüsse, Österreich nur einen.

Argentinien hielt einen Ballbesitz von 54 %, Österreich 46 %. Auch bei der Anzahl der Pässe lagen die Südamerikaner vorne: Argentinien spielte 538 Pässe, Österreich 440. Die Passgenauigkeit lag bei 90 % bzw. 87 %.

Argentinien beging 13 Fouls, Österreich 12. Beide Mannschaften erhielten zwei Gelbe Karten; eine Rote Karte wurde nicht gezeigt. Argentinien stand zweimal im Abseits, Österreich einmal gar nicht.

Bei den Eckbällen war Österreich überlegen. Österreich hatte drei Ecken, Argentinien eine. Die Angriffe Österreichs führten jedoch nicht zu einem Tor.

Nach dem zweiten Spieltag führt Argentinien mit sechs Punkten die Gruppe an. Österreich belegt mit drei Punkten den zweiten Platz. Jordanien und Algerien haben bisher keine Punkte gesammelt.

ArgentinienÖsterreichLionel MessiDallasGruppe J
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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