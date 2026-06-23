Was sagte Abduqodir Husanov in seinem Interview mit dem Pressedienst?

Abduqodir Husanov, Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und von Manchester City, sprach in einem Interview mit dem Pressedienst des nationalen Fußballverbandes über sein Weltmeisterschaftsdebüt, gab Tipps an junge Spieler und bewertete die Auswirkungen der WM-Qualifikation auf die Zukunft der Nationalmannschaft.

— Wie entwickelt sich der Fußball in Usbekistan?

— Zunächst einmal, hallo. Derzeit entwickelt sich der Fußball in Usbekistan sehr schnell. Unser Präsident überwacht diesen Bereich persönlich und schenkt ihm große Aufmerksamkeit und Unterstützung.

— Was haben Sie gefühlt, als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft geschafft war?

— Dies ist unsere erste Weltmeisterschaft in der Geschichte. Es ist schwierig, die Gefühle dieses Moments in Worte zu fassen.

— Wie verliefen die ersten Minuten der WM für Sie?

— Als ich das Spielfeld betrat, fing mein Herz an, sehr schnell zu schlagen. Um ehrlich zu sein, war alles anders.

— Welchen Rat geben Sie als Premier League-Spieler jungen Fußballern?

— Das Wichtigste ist, nicht aufzuhören zu arbeiten. Viele Scouts beobachten uns derzeit. Ich glaube, dass die Wechsel nach England, Frankreich und in andere starke Ligen gerade erst beginnen.

— Haben Sie als Kind davon geträumt, in England zu spielen?

— Ja, schon seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, in England bei einem der drei stärksten Clubs zu spielen. Bisher läuft alles nach Plan.

— Inwieweit ist der usbekische Fußball Ihrer Meinung nach auf internationaler Ebene bekannt?

— Das ist erst der Anfang, wir haben große Pläne vor uns. Wir müssen noch härter arbeiten, damit man noch mehr über uns erfährt. So Gott will, werden neue Talente entstehen. Usbekistan wird bereits erkannt, was eine große Ehre ist.

— Was ist die wichtigste Eigenschaft für einen Fußballer?

— Disziplin und ein strukturierter Lebensstil.

— Was bringt diese Weltmeisterschaft Ihrem Team?

— In vier Jahren gibt es wieder eine Weltmeisterschaft, und wir müssen uns erneut qualifizieren. Jetzt haben alle Spieler eine große Motivation; sie haben gesehen, dass man auf diesem Niveau spielen kann. Jeder ist angesporent, noch mehr an sich zu arbeiten.

— Wie wird die Welt Usbekistan nach dieser WM in Erinnerung behalten?

— Als eine starke Mannschaft.

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft hat sich erstmals in ihrer Geschichte für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Debütspiel in der Gruppenphase gegen Kolumbien endete mit einer 1:3-Niederlage der usbekischen Spieler. Nun trifft das Team unter Haupttrainer Fabio Cannavaro in den zwei weiteren Gruppenspielen auf Portugal und die Demokratische Republik Kongo.