X-Plattform ändert System zur Umsatzbeteiligung für Content-Ersteller

Das soziale Netzwerk X, das Elon Musk gehört und früher als Twitter bekannt war, hat eine umfassende Überarbeitung seines Umsatzbeteiligungsprogramms für Blogger und Influencer angekündigt. Die Änderungen sind bedeutsam, da sie die Verbreitung nicht origineller und massenhaft kopierter Inhalte auf der Plattform eindämmen und zugleich einzigartige Inhalte fördern sollen. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com beendet das Unternehmen sein bestehendes Revenue-Sharing-Programm und ersetzt es durch ein neues Original Content Rewards-System. Nach den neuen Regeln nimmt die X-Plattform ab sofort keine neuen Teilnehmer mehr auf. Aktuelle Teilnehmer erhalten bis zum 7. September dieses Jahres weiterhin Einnahmen nach dem alten System.

Voraussetzungen für den Wechsel zum neuen Programm

Ab dem 8. September 2024 müssen sich bestehende Teilnehmer erneut für die Teilnahme am neuen Programm bewerben. Einige der bisherigen Anforderungen bleiben bestehen. Sie müssen insbesondere einen der Premium-Abonnementtarife der X-Plattform besitzen sowie 500 verifizierte Follower und in den vergangenen 90 Tagen 500.000 Impressionen in der Home Timeline von verifizierten Nutzern vorweisen können.

Die wichtigste Änderung zeigt sich jedoch in den strengeren Anforderungen an die Originalität. Künftig gelten Originalberichte, analytische Beiträge, selbst erstellte Fotos und Videos sowie vom Autor erstellte Memes und Grafiken als wirklich originelle Inhalte. Auch Antworten und Kommentare werden berücksichtigt. Bei der Nutzung von Materialien anderer müssen Ersteller jedoch einen deutlich erkennbaren eigenen Mehrwert hinzufügen.

Welche Posts werden nicht belohnt?

Posts, die einfach von anderen Accounts kopiert wurden

Von der Seite einer anderen Person heruntergeladene und erneut hochgeladene Videos

Reposts, die ohne wesentliche Änderungen verbreitet werden

Wir erinnern daran, dass die X-Plattform bereits zuvor versucht hatte, ihr Umsatzbeteiligungsprogramm zu regulieren. So wurden beispielsweise im April die Zahlungen an Aggregatoren und Clickbait-Accounts gekürzt. Nachdem dies jedoch zu massiven Protesten geführt hatte, machte Elon Musk einige Änderungen wieder rückgängig.

Laut der X-Vertreterin Allegra Jakchian hatte das alte Programm bei seinen Anreizmechanismen das Gleichgewicht verloren. Ihrer Aussage zufolge sollten sich Content-Ersteller nicht auf die Maximierung ihrer Einnahmen konzentrieren, sondern darauf, der Plattform völlig neuen Mehrwert zu bieten. Das Unternehmen plant außerdem, seine Algorithmen weiter zu verbessern und die Anforderungen schrittweise zu erhöhen.