Neftchi mit spektakulärer Show: Fergana-Team bezwingt Qizilqum mit 5:0

·98·Sport
Neftchi mit spektakulärer Show: Fergana-Team bezwingt Qizilqum mit 5:0

Am 16. Spieltag der usbekischen Super League empfingen der amtierende Meister und Tabellenführer Neftchi den Klub Qizilqum und erzielten fünf unbeantwortete Tore.

Im Istiqlol-Stadion in Fergana dominierten die Gastgeber die Partie vollständig und holten drei wichtige Punkte.

Doppelpack von Alisher Odilov und eine deutliche Niederlage

Die Partie begann mit einem frühen Tor der Gastgeber. Bereits in der 3. Minute Alisher Odilov eröffnete den Torreigen, kurz vor der Halbzeit Jamshid Iskanderov den Vorsprung aus (42. Minute).

Auch nach der Pause ließen die Ferganaer den Druck nicht nach:

  • In der 65. Minute erzielte der Verteidiger des Teams aus Navoi Samandar Shukurullayev ein Eigentor.

  • In der 70. Minute erzielte der Legionär Stipe Perica das vierte Tor, ehe in der 83. Minute Alisher Odilov seinen Doppelpack perfekt machte und den Schlusspunkt der Partie setzte — 5:0.

Tabellensituation: Neftchi baut Vorsprung auf Paxtakor aus

Nach diesem deutlichen Sieg erhöhten die amtierenden Meister von Neftchi ihr Punktekonto auf 39 Punkte und festigten ihre Tabellenführung. Ihr Vorsprung auf den ärgsten Verfolger, den zweitplatzierten Klub Paxtakor mit 35 Punkten, beträgt nun vier Punkte .

Qizilqum bleibt nach der Niederlage mit 17 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.

Spieldaten:

Super League. 16. Spieltag

Neftchi — Qizilqum 5:0

8. August. Fergana. Istiqlol-Stadion.

  • Tore: Alisher Odilov (3., 83.), Jamshid Iskanderov (42.), Samandar Shukurullayev (65., Eigentor), Stipe Perica (70.).

  • Neftchi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev (Vladimir Yovovich, 62.), Ibrohimkhalil Yuldoshev, Khurshid Giyosov (Asilbek Jumayev, 62.), Jamshid Iskanderov (Muhsin Ubaydullayev, 77.), Stipe Perica (Zoran Marusic, 77.), Anvar Gofurov (Nurmuhammad Abduganiyev, 46.), Alisher Odilov, Farrukh Sayfiyev, Ratinio.

  • Qizilqum: Farhod Rakhmatov, Shakhzod Rakhmatullayev, Luka Ratkovic (Ruslan Roziyev, 63.), Elbek Otaqulov, Nikola Kumborovic, Samandar Shukurullayev, Jambuli Jigauri (Ozodbek Ergashev, 84.), Giyos Rizaqulov (Nodirkhan Nematkhanov, 63.), Maicon Douglas (Shahzod Turopov, 84.), Diyor Rakhmatilloyev (Fayzullo Jumankhoziyev, 70.), Otabek Juraqoziyev.

  • Verwarnungen: Giyos Rizaqulov (44.), Luka Ratkovic (46.), Stipe Perica (71.).

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

NeftchiQizilqumPakhtakorAlisher OdilovFerghana
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lee Dixon: Arsenal profitierte von der Situation rund um den Vinícius-TransferLee Dixon: Arsenal profitierte von der Situation rund um den Vinícius-TransferHeute, 13:34Randal Kolo Muani Erklärt die Gründe für sein Scheitern bei TottenhamRandal Kolo Muani Erklärt die Gründe für sein Scheitern bei TottenhamHeute, 13:30Inter intensiviert Gespräche über den Transfer von Curtis JonesInter intensiviert Gespräche über den Transfer von Curtis JonesHeute, 13:17Real Madrid spricht Kolumbien nach dem Erdbeben sein Mitgefühl ausReal Madrid spricht Kolumbien nach dem Erdbeben sein Mitgefühl ausHeute, 13:13Alessandro Costacurta: „Milan“ kann in die Champions League zurückkehrenAlessandro Costacurta: „Milan“ kann in die Champions League zurückkehrenHeute, 12:59Real Madrids Umbruch: Wer kam und wer ging?Real Madrids Umbruch: Wer kam und wer ging?Heute, 12:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)