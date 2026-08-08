Neftchi mit spektakulärer Show: Fergana-Team bezwingt Qizilqum mit 5:0

Am 16. Spieltag der usbekischen Super League empfingen der amtierende Meister und Tabellenführer Neftchi den Klub Qizilqum und erzielten fünf unbeantwortete Tore.

Im Istiqlol-Stadion in Fergana dominierten die Gastgeber die Partie vollständig und holten drei wichtige Punkte.

Doppelpack von Alisher Odilov und eine deutliche Niederlage

Die Partie begann mit einem frühen Tor der Gastgeber. Bereits in der 3. Minute Alisher Odilov eröffnete den Torreigen, kurz vor der Halbzeit Jamshid Iskanderov den Vorsprung aus (42. Minute).

Auch nach der Pause ließen die Ferganaer den Druck nicht nach:

In der 65. Minute erzielte der Verteidiger des Teams aus Navoi Samandar Shukurullayev ein Eigentor.

In der 70. Minute erzielte der Legionär Stipe Perica das vierte Tor, ehe in der 83. Minute Alisher Odilov seinen Doppelpack perfekt machte und den Schlusspunkt der Partie setzte — 5:0.

Tabellensituation: Neftchi baut Vorsprung auf Paxtakor aus

Nach diesem deutlichen Sieg erhöhten die amtierenden Meister von Neftchi ihr Punktekonto auf 39 Punkte und festigten ihre Tabellenführung. Ihr Vorsprung auf den ärgsten Verfolger, den zweitplatzierten Klub Paxtakor mit 35 Punkten, beträgt nun vier Punkte .

Qizilqum bleibt nach der Niederlage mit 17 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.

Spieldaten:

Super League. 16. Spieltag

Neftchi — Qizilqum 5:0

8. August. Fergana. Istiqlol-Stadion.

Tore: Alisher Odilov (3., 83.), Jamshid Iskanderov (42.), Samandar Shukurullayev (65., Eigentor), Stipe Perica (70.).

Neftchi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev (Vladimir Yovovich, 62.), Ibrohimkhalil Yuldoshev, Khurshid Giyosov (Asilbek Jumayev, 62.), Jamshid Iskanderov (Muhsin Ubaydullayev, 77.), Stipe Perica (Zoran Marusic, 77.), Anvar Gofurov (Nurmuhammad Abduganiyev, 46.), Alisher Odilov, Farrukh Sayfiyev, Ratinio.

Qizilqum: Farhod Rakhmatov, Shakhzod Rakhmatullayev, Luka Ratkovic (Ruslan Roziyev, 63.), Elbek Otaqulov, Nikola Kumborovic, Samandar Shukurullayev, Jambuli Jigauri (Ozodbek Ergashev, 84.), Giyos Rizaqulov (Nodirkhan Nematkhanov, 63.), Maicon Douglas (Shahzod Turopov, 84.), Diyor Rakhmatilloyev (Fayzullo Jumankhoziyev, 70.), Otabek Juraqoziyev.

Verwarnungen: Giyos Rizaqulov (44.), Luka Ratkovic (46.), Stipe Perica (71.).

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