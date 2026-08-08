Chelsea feiert in Jakarta einen klaren Sieg über Milan

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Chelsea feiert in Jakarta einen klaren Sieg über Milan

Chelsea, eines der führenden Teams der englischen Premier League, traf im Rahmen der Saisonvorbereitung in Jakarta auf Milan und feierte einen überzeugenden 3:0-Sieg. Wie Goal.com berichtet, war die Partie für das Londoner Team ein wichtiger Schritt, um sich nach früheren Rückschlägen zu erholen und neues Selbstvertrauen zu gewinnen. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Interessante taktische Veränderungen des Trainerstabs beeinflussten bereits in den ersten Minuten den Spielverlauf. So agierte der italienische Nationalspieler Marco Palestra überraschend als Linksverteidiger und erfüllte seine Aufgabe hervorragend, während er die gegnerische Abwehr ständig unter Druck setzte.

Wende in der ersten Halbzeit und João Pedros Tore

Obwohl Rafael Leão und Luka Modrić für Milan erstmals in diesem Sommer in der Startelf standen, wirkte sich das Fehlen wichtiger Spieler wie Christian Pulisic und Santiago Giménez auf die Mannschaftsleistung aus. Chelsea begann aktiver und erspielte sich von den ersten Minuten an Chancen vor dem gegnerischen Tor.

Gegen Ende der ersten Halbzeit übernahm Moisés Caicedo im Zentrum die Kontrolle und brachte einen Eckball in den Strafraum. João Pedro, von den Verteidigern übersehen, köpfte den Ball präzise ins Tor, eröffnete damit den Spielstand und brachte sein Team in Führung.

Überlegenheit in der zweiten Halbzeit und Caicedos Traumtor

Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute Chelsea seine Überlegenheit weiter aus. In den ersten Sekunden der zweiten Hälfte spielte Pedro Neto einen gefährlichen Ball an den langen Pfosten, wo der freistehende João Pedro aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob und sein zweites Tor des Spiels erzielte.

Der Schlusspunkt fiel in der 50. Minute und wurde zum schönsten Moment des Abends. Milans Verteidiger konnten den Ball nach einem Eckstoß nicht vollständig klären, woraufhin Chelsea-Kapitän Moisés Caicedo den Ball von außerhalb des Strafraums mit dem Außenrist direkt in den langen Winkel drehte und ein herrliches Tor erzielte.

Der Sieg war für Chelsea nach den vorherigen Niederlagen gegen Juventus (0:1) und Tottenham (1:2) von entscheidender Bedeutung, um sich zu erholen und psychologisch wieder aufzurichten.

ChelseaMilanMoisés CaicedoJoão PedroFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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