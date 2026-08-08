Marcus Rashfords Zukunft: Verkauf oder eine zweite Chance

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Marcus Rashfords Zukunft: Verkauf oder eine zweite Chance

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford stellt die Vereinsführung von Manchester United erneut vor ein großes Rätsel. Berichten von Sportmedien zufolge ist der Angreifer nach einer erfolgreichen Leihe nach Katalonien ins Old Trafford zurückkehrt, doch seine Zukunft bleibt ungewiss. Das berichtet Goal.com berichtet .

In der vergangenen Saison gelang es Marcus, bei Barcelona zu seiner alten, glanzvollen Form zurückzufinden. Als wichtiger Bestandteil der Mannschaft unter Trainer Hansi Flick bestritt er 49 Pflichtspiele und steuerte 14 Tore sowie 11 Vorlagen bei. Dank dieser Erfolge sicherten sich die Katalanen die spanische La Liga und den spanischen Supercup.

Erfolg in Katalonien und eine unerwartete Entscheidung

Trotz dieser zahlreichen positiven Ergebnisse beschloss der spanische Klub, die Kaufoption nicht zu ziehen. Barcelona machte von seinem Recht, den Stürmer für 30 Millionen Euro fest zu verpflichten, keinen Gebrauch, weshalb der Angreifer zu Manchester United zurückkehrte. Genau an diesem Punkt begann ein echtes Dilemma für die Führung des englischen Klubs.

Wie The Telegraph berichtet, bewertet Manchester-United-Cheftrainer Michael Carrick das Potenzial des Stürmers weiterhin positiv. Der Übungsleiter ist davon überzeugt, dass der Spieler wieder sein bestes Leistungsniveau erreichen kann. Die Transferpolitik und die finanziellen Planungen des Klubs machen jedoch deutlich, dass die endgültige Entscheidung noch völlig offen ist.

Zur Erinnerung: Rashfords letzte Phase bei Manchester United verlief nicht allzu reibungslos. Die Erfahrung in Spanien hat jedoch gezeigt, dass sein Potenzial noch lange nicht erloschen ist. Ob die Vereinsführung ihn für die neue Saison im Kader behält oder bei einem lukrativen Angebot verkauft, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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