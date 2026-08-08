Kindle Scribe Colorsoft: Funktionen eines Gadgets mit Farbdisplay

Laut ixbt.com hat der neue Kindle Scribe Colorsoft nach zweimonatigen Tests gezeigt, dass er für eine spezielle Zielgruppe entwickelt wurde. Trotz seines attraktiven und leichten Designs verhindern der hohe Preis und die große Bauform, dass das Gerät für gewöhnliche Nutzer zu einer alltäglichen Notwendigkeit wird. Für Nutzer, die lange auf ein Gerät mit Farbdisplay und der Möglichkeit zum Schreiben auf einer papierähnlichen Oberfläche gewartet haben, könnte es dennoch eine interessante Wahl sein. Techcrunch.com berichtet .

Der Einstiegspreis des Geräts liegt bei 630 US-Dollar. Es ist in Schwarz und Lila (Fig) erhältlich. Das Gerät wiegt nur 400 Gramm, während der 11-Zoll-Bildschirm fast die Größe eines gewöhnlichen Blatts Papier erreicht. Das schlanke Gehäuse beeindruckt zwar, doch aufgrund seiner großen Abmessungen lässt es sich nicht bequem mit einer Hand halten. Den Tests zufolge ist die Nutzung am komfortabelsten, wenn das Gerät im Bett auf den Knien liegt oder auf einem Schreibtisch abgelegt wird.

Portabilität und Nutzungsszenario

E-Reader zeichnen sich normalerweise durch ihre kompakte Bauweise aus und lassen sich bequem in einer Tasche transportieren. Aufgrund seiner Abmessungen kann der Kindle Scribe Colorsoft jedoch nicht immer problemlos mitgenommen werden. Für Menschen, die häufig Notizen machen oder recherchieren, ist es dennoch sinnvoll, ihn in eine Arbeitstasche zu legen und ins Büro oder in ein Café mitzunehmen. Unterwegs oder beim Warten auf einen Termin in einer Arztpraxis ist die Nutzung laut den Tests weniger komfortabel.

Der größere Bildschirm bietet mehr Platz zum Schreiben, Skizzieren und Erstellen von Diagrammen. Auch das Lesen von PDF-Dokumenten wird deutlich erleichtert. Mit zunehmender Bildschirmgröße kann jedoch ein Teil des gemütlichen Gefühls verloren gehen, das traditionelle kompakte Kindle-Geräte vermitteln. Auf dem größeren Display lassen sich Bücher mit Tabellen und Karten komfortabler lesen.

Farbdisplay und digitale Planer

Das Gerät enthält fertige Vorlagen für Tages-, Wochen- und Monatsplaner, wodurch das Führen eines farbenfrohen digitalen Tagebuchs erleichtert wird. Nach dem Lesen eines Buches direkt zu einem digitalen Notizbuch zu wechseln und die Leseeindrücke festzuhalten, erwies sich als äußerst effektive Lösung. Der mitgelieferte Kindle Scribe Pen haftet magnetisch an der Seite, liegt gut in der Hand und kann für verschiedene Aktionen programmiert werden. Der Radierer arbeitet flüssig und reagiert nahezu ohne Verzögerung.

Experten betonen, dass das Farbdisplay zwar eine interessante Funktion ist, die Farben jedoch nicht so kräftig wie auf gewöhnlichen Tablets wirken, sondern eher an sanfte Markertöne erinnern. Für das Anfertigen von Notizen stellt dies kaum ein Problem dar. Comics und andere visuelle Inhalte erscheinen dadurch jedoch nicht so farbintensiv wie im Original.