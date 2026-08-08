Barcelona-Star vor Wechsel zu PSG: Details des „sensationellen“ Transfers!

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Barcelona-Star vor Wechsel zu PSG: Details des „sensationellen“ Transfers!

Angreifer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft Ferran Torres steht offenbar kurz davor, seine Karriere in der französischen Ligue 1 fortzusetzen. PSG holt den Stürmer, der im letzten WM-Finale das Siegtor erzielte.

Laut der renommierten spanischen Zeitung Marca haben sich die Parteien auf die wichtigsten Bedingungen des Transfers geeinigt.

50 Millionen Euro und ein Vierjahresvertrag

Der Hauptstadtklub zahlt 50 Millionen Euro für den 26-jährigen spanischen Angreifer. Mit dem Spieler wurde zudem eine vollständige mündliche Einigung über einen offiziellen Vierjahresvertrag erzielt.

Quellen zufolge müsste nur ein völlig unvorhersehbares und außergewöhnliches Ereignis eintreten, damit der Transfer noch platzt. Die Verhandlungen verliefen sehr erfolgreich und zügig, da die Sportdirektoren beider Klubs — Deco vom FC Barcelona und Luis Campos von PSG — im Privatleben eng befreundet sind.

Deadline — 12. August

Die Klubs wollen die letzten kleinen Details des Transfers bis zum 12. August vollständig klären. Dieses Datum wurde nicht zufällig gewählt:

Wichtiger Hinweis: Am 12. August sollten die spanischen Spieler, die an der Weltmeisterschaft teilgenommen hatten, aus dem Urlaub zurückkehren und ins Training des FC Barcelona einsteigen. Die Katalanen möchten den Transfer vor Trainingsbeginn abschließen.

Torres’ titeldurchsetzte Zeit in Katalonien

Ferran Torres wechselte im Januar 2022 vom englischen Klub Manchester Cityzum FC Barcelona. Während seiner vier Jahre beim katalanischen Klub gewann er mit der Mannschaft sieben Titel in spanischen nationalen Wettbewerben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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