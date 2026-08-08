Luciano Spalletti äußert sich zu Michele Di Gregorios Leistung

Im hart umkämpften Derby d’Italia in Perth, Australien, unterlag Juventus Inter mit 1:2. Nach dem Testspiel bewertete der Cheftrainer des Turiner Teams, Luciano Spalletti, die Leistung von Torhüter Michele Di Gregorio besonders und wies auf dessen Fehler in bestimmten Situationen hin. Zudem betonte er, dass der zweite Treffer möglicherweise hätte verhindert werden können. Goal.com berichtet darüber.

Wie Gazzetta.it berichtet, bewahrte Michele Di Gregorio, der die gesamte Partie in der Startelf absolvierte, seine Mannschaft während des Spiels mit mehreren schwierigen Paraden vor weiteren Gegentoren. Beim Führungstreffer von Inter-Spieler Dimarco reagierte der Torhüter jedoch etwas zu spät auf den Schuss. Auch sein Versuch, den zweiten Schuss von Diouf abzuwehren, war nicht ganz erfolgreich, und der Ball landete im Netz.

Die Einschätzung des Trainers zur Leistung des Torhüters

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel stärkte Luciano Spalletti seinem Torhüter den Rücken, sparte jedoch auch nicht mit kritischen Worten. Seiner Aussage zufolge parierte der Torhüter zwei oder drei schwierige Distanzschüsse gut, möglicherweise unterlief ihm beim zweiten Gegentor jedoch ein Fehler.

Spalletti erklärte die Situation wie folgt: "Meiner Meinung nach hat Di Gregorio bei sehr schwierigen Distanzschüssen gut gespielt, aber vielleicht hätte man das zweite Tor verhindern können. Solche Dinge passieren jedoch, weil der Schuss aus kurzer Entfernung abgegeben wurde"

Transfermarkt und Zukunftspläne

Zum Abschluss des Spiels äußerte sich der Cheftrainer auch kurz zu den Aktivitäten der Mannschaft auf dem Transfermarkt. Seinen Worten zufolge arbeiten die Vereinsführung und der Trainerstab aktiv daran, den Kader entsprechend ihren Vorstellungen zu verstärken.

Der ambitionierte Klub aus Turin setzt seine Saisonvorbereitung fort. Das Testspiel bot dem Trainerstab eine weitere gute Gelegenheit, die Stärken und Schwächen der Mannschaft vor Saisonbeginn zu analysieren.